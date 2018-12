Pese a los muchos gestos de acercamiento que viene ensayando el gobierno de Mauricio Macri, la primera ministra británica, Theresa May, insistió en el mensaje de Navidad dirigido a los kelpers en negar cualquier resquicio para el reclamo argentino. “Les puedo asegurar que una cosa nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con el pueblo y la soberanía de las Falkland Islands (Islas Malvinas)”, sostuvo May en el mensaje en el que reconoció unas relaciones bilaterales “más cálidas”. La primera ministra ratificó que la cuestión de la soberanía de Malvinas no está en “debate” y señaló: “mientras ustedes deseen el derecho de ser parte de la familia del Reino Unido, defenderemos ese derecho y una parte valiosa de nuestra familia es que ustedes la integren”.