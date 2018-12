El Poder Judicial devolvería el bastón presidencial de Héctor Cámpora a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, aquel que había sido secuestrado en agosto junto con otros efectos personales durante los allanamientos en su domicilio de El Calafate. El fiscal federal Jorge Di Lello confirmaría su autenticidad en los próximos días, tras un arduo trabajo de identificación con fotografías. CFK había dicho desde el primer momento que era un regalo de la familia de Cámpora a Néstor Kirchner.

Di Lello citó para la semana próxima al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex canciller Jorge Taiana, ambos presentes durante la asunción de Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación. El fiscal ya incorporó al expediente imágenes de la asunción de Cristina Kirchner donde se visualiza la marca que tiene el bastón y también fotografías que acercó la familia del Presidente que asumió aquel mayo de 1973, donde se lo ve con un objeto de similares características. Ahora espera que Fernández y Taiana también lo reconozcan.

El juez Claudio Bonadio había ordenado en septiembre la apertura de la investigación, que cayó por sorteo en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Di Lello, quien pidió que le remitan el bastón para analizarlo. La clave para su identificación estaría en una marca particular El fiscal espera que ambos reconozcan el bastón, que tiene un marca por la que puede corroborarse que es el bastón de Cámpora.

Los familiares de Cámpora habían entregado a Kirchner los atributos presidenciales del ex presidente en un acto público en 2006, tanto la banda presidencial como el bastón. “Doctor Cámpora, nosotros seguimos conservando los mismos ideales de justicia y dignidad, queremos construir esa Argentina donde su clase trabajadora, su clase media y los empresarios nacionales puedan construir un proyecto nacional que nos sintetice a todos los argentinos, devolviéndonos esperanza y alegría. Esa es la Argentina que queremos construir. ”, había dicho Kirchner al tomar el micrófono.

En las últimas semanas, el fiscal Di Lello trabajó para dar con los dos hijos del ex presidente Cámpora, pero uno de ellos falleció y el otro tendría problemas psiquiátricos, con lo cual se hizo imposible tener una declaración de un familiar directo. A partir de ello, el fiscal contactó a nietos del ex presidente y si bien éstos no tenían información para aportar sí entregaron fotografías de la asunción de Cámpora en 1973.

CFK había contado precisamente cómo el bastón había llegado a su casa del sur, a pesar de que algunos medios insistían en que se trataba de un elemento robado a otro ex presidente, Arturo Frondizi. "Y acá vinieron a buscar sabe Dios qué cosas, millones de dólares, lingotes no sé. Lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales, los bastones presidenciales mío, de Néstor y del ex presidente Héctor J Cámpora”, había dicho tras tres días de allanamiento al hablar del “regalo de la familia del ex mandatario”. En el operativo se llevaron efectos personales de la ex presidenta que no tenían relación con el expediente.