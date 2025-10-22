Hasta el 1 de noviembre estará abierta la convocatoria para participar de PLATEADA 2025, la tercera edición de la feria de arte contemporáneo que se realiza en La Plata. Los proyectos y galerías interesados podrán inscribirse para formar parte de este encuentro que reúne lo más destacado del arte actual bonaerense, con entrada libre y gratuita.

Organizada por Buenos Aires Cultura a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en colaboración con diversas instituciones, PLATEADA se propone como un espacio de visibilidad, intercambio y experimentación para artistas, galeristas y gestores culturales de la región. La feria se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la vida cultural provincial.

Con la curaduría de Virginia Martín y Facundo Belén, artistas y gestores platenses, PLATEADA se consolidó en pocos años como una plataforma que impulsa la producción contemporánea del territorio bonaerense, reuniendo más de veinte proyectos y galerías en cada edición. La propuesta busca fortalecer los lazos entre los distintos actores del campo artístico, fomentar el coleccionismo local y propiciar el diálogo entre las escenas de la provincia y el resto del país.

A diferencia de las ferias comerciales tradicionales, PLATEADA sostiene un espíritu público y colaborativo, con una mirada que pone el acento en los procesos creativos y en las dinámicas de trabajo colectivo. “La idea es pensar el arte contemporáneo como una práctica situada, con identidad bonaerense pero abierta al intercambio y a la diversidad de lenguajes”, señalaron sus curadores en ediciones anteriores.

Desde su creación, la feria busca acercar el arte a nuevos públicos y ofrecer un punto de encuentro entre artistas consagrados y emergentes. Durante los tres días del evento, el Teatro Argentino se transforma en una gran plataforma expositiva, con muestras, charlas, performances y actividades educativas que invitan a repensar el lugar del arte en el presente.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del formulario disponible en el perfil de Instagram @plateadaferia, donde también se encuentran las bases y condiciones. Para consultas, se puede escribir a [email protected].

Con cada nueva edición, PLATEADA refuerza la idea de que el arte contemporáneo no se limita a los grandes centros urbanos, sino que encuentra en la provincia una vitalidad propia. Un territorio donde las prácticas artísticas, lejos de ser periféricas, construyen un lenguaje plural y potente.