El Banco Central licitó ayer 119 mil millones de pesos en Leliq. La tasa de interés promedio se ubicó en 59,36 por ciento y la máxima en 59,85 por ciento. En la autoridad monetaria no consiguen bajar los rendimientos de las letras de corto plazo y continúan acumulando pasivos monetarios. El pago de intereses mensuales de las Leliq suma cerca de 35 mil millones de pesos, con un stock de estas letras que supera los 700 mil millones de pesos. Algunos consultores del mercado, tras el antecedente de las Lebac, empezaron a publicar en sus informes para clientes que las Leliq pueden ser una de las amenazas importantes para la estabilidad financiera de 2019. Con el tipo de cambio actual, cercano a 40 pesos, la autoridad monetaria está pagando el equivalente a casi 900 millones de dólares en intereses mensuales por estas letras.

Las reservas internacionales se ubicaron ayer en 66.330 millones de dólares. Subieron 6 millones de dólares. La entidad a cargo de Guido Sandleris hace meses que no tiene la capacidad para acumular divisas genuinas. El Central sólo suma dólares en cantidad cuando ingresan los desembolsos de nueva deuda. Los últimos fueron aportados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central de China. El país recolectó entre ambos organismos más de 15 mil millones de dólares en los últimos 30 días. Estos recursos permitieron que las reservas se ubiquen por encima de los 66 mil millones y no por debajo de los 50 mil, cifra que marcaban en noviembre. En los próximos días, no obstante, las reservas del Central volverán a bajar por pagos de deuda. Uno de los más importantes es el Discount 2033 para este 31 de diciembre.

En lo que refiere al Merval, se anotó ayer una leve suba del 0,1 por ciento. La bolsa porteña se ubica en 28 mil puntos y acumula este año una caída del 53 por ciento si se la mide en moneda dura. En la jornada de ayer se destacaron las caídas del 1,1 por ciento de Transportadora Gas del Sur, de 3,3 por ciento de Pampa Energía, de 0,8 por ciento de Tenaris y de 0,9 por ciento de Transportadora Gas del Norte. Algunas de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también anotaron importantes caídas. Se destacó el retroceso de 3,8 por ciento de Central Puerto, de 3,2 por ciento de Corporación América y 3,5 por ciento de IRSA. En contraste, la petrolera YPF marcó un incremento del 4,8 por ciento, mientras que se destacó el avance de 5,4 por ciento de Banco Macro, de 3,7 por ciento de Banco Francés y de 1,9 de Supervielle.