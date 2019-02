Racing jugará esta noche frente a Corinthians de Brasil con el objetivo de avanzar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet consiguió un buen resultado en el partido de ida, ya que el gol de visitante marcado en el 1-1 en el encuentro de ida le abre un abanico más amplio de opciones para seguir en el torneo buscará seguir firme en su paso continental cuando mañana reciba a Corinthians de Brasil por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. La Academia pasará logrando un triunfo o una igualdad sin goles, mientras que un empate 1-1 forzará una definición desde los doce pasos. El empate en dos tantos o más, clasificará al Timao.

La victoria 3-1 en el clásico de Avellaneda el sábado pasado le dio un importante envión anímico a Racing, que se potenció con el triunfo de Boca 1-0 frente a Defensa y Justicia que lo dejó como único líder de la Superliga. Precisamente, el desgaste que produjo el duelo ante el Rojo y la cercanía del choque con Estudiantes, en el que defenderá la punta del torneo local, hacen que Coudet presente para el cotejo de hoy un equipo alternativo, intercalando habituales titulares con jugadores que no vienen teniendo tantos minutos. La rotación que dispuso el entrenador abarcará todas las líneas, más allá de las dificultades que puede presentar un partido que no será fácil, a pesar de la floja campaña del Timao en el Brasileirão. De hecho, la saga central titular que conforman Leonardo Sigali y Alejandro Donati estará ausente y sus reemplazantes serán Nery Domínguez y el joven Rodrigo Schlegel. En el mediocampo, el técnico también preservará jugadores, dado que estarán Julián Líoez y Martín Ojeda, por las puntas, y en el centro Augusto Solari y Nery Cardozo. Respecto del clásico ante Independiente, Racing no tendrá a Marcelo Díaz, Matías Zaracho y Guillermo “Pol” Fernández y el único que repite es Cardozo. También tendrán descanso Lisandro López y Darío Cvitanich, dado que la delantera la conformarán Jonatan Cristaldo y Andrés Ríos, autor del gol en el partido de ida.

Corinthians no llega en su mejor momento, pero el técnico Fabio Carrille incorporará cambios y apostará a un esquema 4-2-3-1. El historial entre ambos clubes registra un total de cinco partidos con dos triunfos para Racing y tres empates.

Copa Sudamericana

RACING: Arias; Pillud, N. Dominguez, Schlegel, Soto; J. López, Solari, N. Cardozo, M. Ojeda; Cristaldo, A. Ríos. DT: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Manoel, Henrique, D. Avelar; Richard, Ramiro, Sornoza; Pedrinho, Boselli, Gustavo. DT: Fabio Carille.

Estadio: Racing

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

TV: ESPN. Hora: 21.30.

* Ida: 1-1.