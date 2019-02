La Bolsa porteña anotó ayer un retroceso de 0,8 por ciento. Los bancos fueron algunas de las acciones con peor performance. Se destacó la baja del 2,2 por ciento del Banco Francés y del 1,3 por ciento del Grupo Financiero Galicia. Otras bajas relevantes fueron las del 2,0 por ciento de Cablevisión, del 1,1 por ciento de Edenor y del 2,1 por ciento de Transportadora Gas del Sur. En lo que refiere al riesgo país, se ubicó en 693 unidades, con un avance de 4 puntos. Los bonos en moneda extranjera marcaron caídas del 0,2 por ciento en el Bonar 2020 y 0,2 por ciento en el Discount 2033. El Bonar 2024, en contraste, marcó un alza del 0,8 por ciento.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York anotaron pérdidas de hasta casi 3 por ciento. Se subrayaron los retroceso del 2,7 por ciento de Central Puerto, del 2,7 por ciento de Ternium y de 1,6 por ciento de Edenor. Otras firmas con caídas fueron YPF (1,0 por ciento), y Tenaris (1,3 por ciento). En lo que va del año, no obstante, la mayoría de las firmas locales que operan en la bolsa de Estados Unidos mantienen las ganancias. Tenaris, por caso, acumula un avance del 26,7 por ciento, mientras que Banco Macro registra un alza de 20,8 por ciento y Galicia del 19,8 por ciento.

En lo que refiere a los activos del mundo, se destacó la baja del índice que sigue la evolución de las acciones en los países emergentes. El indicador anotó una caía del 0,3 por ciento. En el año, no obstante, acumula un avance del 11,0 por ciento y es lo que explica el rebote de los activos argentinos en las primeras semanas de este año, cuando las acciones y bonos locales anotaron subas de más del 30 por ciento. La Bolsa de Estados Unidos ayer empezó la jornada en baja y terminó repuntando en las últimas horas. En los informes del mercado se señaló que el mercado esperaba alguna precisión de la FED en materia de cómo evolucionará su estrategia monetaria. En la entidad no dieron nuevas pistas pero resaltaron que hay señales conflictivas para el crecimiento de la economía norteamericana, lo cual aumenta las probabilidades para que la Reserva Federal no suba las tasas de interés.