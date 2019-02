Leaving Neverland, el polémico documental sobre los supuestos abusos cometidos por Michael Jackson, tiene un competidor: la BBC anunció que emitirá su propio documental, Michael Jackson: The rise and fall, que, según lo anunciado, "tendrá una mirada cercana sobre la vida de Jackson para tener una cabal comprensión de su compleja personalidad.” El anuncio afirma que la película abarcará la carrera del músico desde sus comienzos como parte de Jackson 5 hasta los días previos a la serie de conciertos This Is It, que nunca llegó a concretarse a causa de su muerte. Escrito y presentado por el periodista Jacques Peretti, el documental se verá por la cadena BBC Two, aunque aún no se fijó fecha de estreno.

"Por medio de charlas con las personas que estuvieron cerca de él, y echando un vistazo a los momentos clave de su carrera que tuvieron un fuerte impacto en su persona, este film intentará fijar las circunstancias, controversias y acusaciones que sigue rodeándolo al día de hoy, en un intento por comprender mejor el ascenso y caída de la superestrella pop", informa el comunicado.

En una reciente entrevista publicada por Página/12, Dan Reed, director de Leaving Neverland, aseguró que tras las entrevistas realizadas a Wade Robson y James Safechuck, no tiene "ninguna duda" de que las acusaciones de abuso son reales: "No era un toqueteo levemente inapropiado, o un beso y unos mimos que llegaron demasiado lejos. Era sexo deliberado y regular." Estrenado en el festival de Sundance de este año, el documental se verá este domingo 3 y lunes 4 de marzo a través de HBO (que en principio había anunciado que lo estrenaría hacia fin de año), y en el Channel 4 inglés el 6 y 7.