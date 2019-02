El músico y compositor Coti Sorokin rechazó la utilización política del tema "Color esperanza" durante el recital "Venezuela Aid Live" realizado el viernes pasado en la ciudad colombiana de Cúcuta en la frontera con Venezuela, como parte del asedio de la Casa Blanca al gobierno de Nicolás Maduro. La canción fue interpretada por Diego Torres, quien popularizó el tema del que Sorokin es autor, al unirse al recital organizado por el empresario Richard Branson con el argumento de recolectar ayuda humanitaria para entregar a los venezolanos. "La música no se mancha", publicó ayer Sorokin para cerrar la polémica en la que se animó a cuestionar el rol de Estados Unidos detrás del supuesto recital solidario.

"Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar 'Color Esperanza' en campañas. Nunca acepté, siempre me negué e incluso en momentos que los necesitaba mucho", fue el primer descargo de Coti en sus redes sociales pocas horas después de que Diego Torres interpretara la canción en el mismo escenario por el que pasaron Carlos Vives, Maluma, Maná y otros artistas de habla hispana que se alinearon detrás de la convocatoria de Branson.

Loading tweet ...

"¿Qué bien nacido podría no estar de acuerdo con verdadera ayuda humanitaria en cada rincón donde se la necesite? Esperemos que en este caso los camiones no vengan con tanques detrás y dejen una estela de más hambre, más muertos, más violencia y más desesperación como otras veces sí ha ocurrido. Esa es mi esperanza", respondió el músico a las críticas de algunos usuarios en las redes.

Coti explicó que para él la situación en Venezuela era "muy delicada" y que no se posiciona a favor ni del gobierno de Maduro ni de la alianza de los países de la región que junto a Estados Unidos respaldan al titular de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. "Ojalá haya elecciones pronto para que la gente pueda votar libremente y poder elegir", fue el reclamo del artista, que no se mostró en contra de que Maduro su mandato e insistió con que "no entre Trump con sus amigos".