"La poesía,/ pero qué poesía.// Más de una insegura respuesta/ se ha dado a esta pregunta.// Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro/ como a un oportuno pasamanos". Los versos de la poeta polaca Wislawa Szymborska (1923-2012), Premio Nobel de Literatura, vienen a cuento de una acción poética planetaria, "Por un mundo sin muros", organizada por el Movimiento Poético Mundial (MPM), que se realizará este jueves en 410 ciudades del mundo entre los 151 países que participarán de más de 1000 lecturas de poemas. "Como poetas, participando en el Movimiento Poético Mundial, defendemos un mundo libre de toda discriminación entre las personas, a causa de su color, su identidad nacional, su condición social, su género o sus creencias. La poesía es una forma de hacer que las paredes caigan", proclama Fernando Rendón, periodista y poeta colombiano creador del Festival Internacional de Poesía de Medellín, coordinador general del MPM. El ciclo Brote Poético, creado en 2016 por Marina Cavalletti, y la comuna de Avellaneda, se sumarán a esta cruzada poética global a partir de las 19 horas en el Edificio Municipal Leonardo Favio (12 de octubre 463), con la poesía de Carlos Aldazábal, Elías Atala, Raquel Fernández, Nicolás Igolnikov, Alfredo Luna, Roxana Molinelli, Claudia Vázquez, Fabián Leppez y Romina Ávila Tosi, entre otros poetas. Radio A, la emisora pública de Avellaneda, transmitirá en vivo.

"Desde Brote poético tenemos una mirada de la poesía como una herramienta de resistencia", advierte la poeta y coordinadora Cavalletti. "En el mundo están sucediendo algunos hechos que dividen a las personas ideológicamente, incluso desde la palabra hay algunas divisiones que tienen que ver con las personas que acuerdan o no con el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, o con los reclamos del movimiento feminista. Nos parecía importante adherir a esta convocatoria porque es una oportunidad de participar de un evento que sucede en distintas parte del mundo, incluso en países en guerra como Yemen, Afganistán y Siria, y creemos que es fundamental estar presentes con nuestra palabra". Para Cavalletti la consigna escapa "bastante" de lo que sería un eslogan vacío. "Parecería ser una utopía la cuestión de un mundo sin muros; pero creo que con pequeñas acciones y a través del hecho de reunirnos en persona, en un mundo donde hay tanta virtualidad, para leer poesía, un género tan a contrapelo de la sociedad capitalista, es un pequeño aporte para derribar algunos muros. Por supuesto, no podemos quedarnos ahí, tenemos que realizar otras acciones: militancia personal y docencia; en muchos de los casos, los poetas que vamos a participar somos docentes", aclara la coordinadora de Brote poético a Página/12.

"Los muros existen; algunos le llaman grieta, y está el tristemente célebre muro de Donald Trump. Los poetas tenemos una responsabilidad, como cualquier artista, como cualquier actor social. Hoy se perciben más los muros y la discriminación por el acceso que tenemos a las redes sociales y a Internet. El mayor de los muros es la falta de diálogo; no sentarse a dialogar con el otro, aunque parezca un lugar común creo que es algo fundamental. Juntarse a leer poesía es también una forma de dialogar", subraya Cavalletti. Los muros simbólicos, para la poeta y docente Romina Ávila Tosi, son "los más difíciles de ver a simple vista, pero no por eso son menos efectivos, y nos están impidiendo vivir una vida digna, ya sean los muros económicos o los muros que se levantan por la desigualdad de género". Ávila Tosi cuenta que suele escribir sobre lo que ocurre en el mundo porque "no concibe la poesía escindida de la realidad". Cavalletti coincide y comparte su poema "Vaticinio", que escribió recientemente: Caerá el patriarcado/ y la espera/ y la disparidad/ la extranjería será/ apenas un azar/ la vida, una plaza de iguales".

"La poesía es una militancia política; no veo mucha diferencia entre escribir poesía y hacer política --plantea la coordinadora de Brote Poético--. No me refiero a la política exclusivamente como algo partidario, pero sí creo que detrás de cualquier palabra, incluso de la palabra amor, hay un gesto político".