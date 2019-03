El presidente, Mauricio Macri, anunció ayer que el sistema bancario comenzará a ofrecer créditos a pymes por un total de 100 mil millones de pesos con una tasa subsidiada de entre el 25 y el 29 por ciento. La medida representa una noticia positiva para las pymes que pueden acceder al sistema crediticio, que ni por asomo son todas, ya que muchas perdieron ese status a lo largo de esta crisis. Precisamente, dirigentes del sector quieren esperar a la letra chica que defina los requisitos para acceder a los créditos, ya que recuerdan que otros anuncios similares terminan dejando afuera a muchas empresas necesitadas de apoyo financiero. Además, recuerdan que el tema de fondo es el derrumbe del mercado interno, la alta inflación, costos tarifarios y la imprevisibilidad económica general.

“Todo lo que nos pasó en 2018, primero la sequía, más la desaparición del crédito para los mercados emergentes y la causa de los cuadernos nos generó un serio problema en el sistema económico. Las que más lo sufren son las pymes, que necesitamos que se desarrollen, se transformen en medianas y luego en grandes empresas”, dijo el presidente Mauricio Macri. El mandatario se refirió a la situación de las pequeñas empresas a la vera del río Paraná, en el establecimiento de la empresa Renova, “la planta de procesamiento de soja más grande del mundo”, según Macri.

Según anunció el mandatario, en compañía del ministro de Producción, Dante Sica, 27 bancos públicos y privados estarán en condiciones de ofrecer un monto total de 100 mil millones de pesos para líneas de créditos para pymes, mediante las cuales se podrán descontar cheques y hacerse de capital de trabajo. Las tasas serán de entre el 25 y el 29 por ciento anual.

Datos del Banco Central ilustran que el crédito pyme se redujo un 12 por ciento el año pasado, hasta los 389 mil millones de pesos, a causa no sólo de las altas tasas de interés sino por el derrumbe de la actividad económica. El tema del crédito es uno de los puntos centrales de la propuesta que la UIA envió el año pasado al Gobierno. La central patronal pidió que se reponga la Línea de Crédito Productivo del BCRA implementada por el gobierno anterior, que llegó a representar la mitad de todo el crédito pyme.

Pedro Cascales, vocero de CAME, señaló a este diario que el anuncio “va a tener un impacto positivo, hay que tener en cuenta que 100 mil millones de pesos implica una buena parte de la deuda pyme en el sistema bancario. La tasa es conveniente frente a un 70 por ciento o más que se paga en la plaza. Pero de todas formas, hay que ver las condiciones de acceso, si se necesita una garantía, hipoteca o aval de Sociedad de Garantía Recíproca. Si la pyme no está al día con la AFIP, muchos bancos privados no te aceptan ni siquiera la solicitud del crédito. A su vez, no pueden regularizar los temas de AFIP porque no tienen crédito. Eso es una limitación”.

“Claramente una tasa del 29 por ciento es mejor que una del 60 por ciento. El tema es que siguen siendo altas para producir. El otro problema es que este tipo de medidas no les llega a todas las pymes porque muchas se quedaron afuera del sistema en el ultimo año al no poder actualizar carpetas por deudas impositivas”, analizó Ariel Aguilar, de la Cgera. En tanto, Vicente Lourenzo, consultor pyme, consideró que “la medida a priori está buena, pero después aparece la letra chica, por ejemplo, que la pyme tiene que estar garantizada por una SGR. Creo que es una medida que suena lindo pero que llega poco a las mipymes que están atrasadas con organismos de recaudación (o sea casi todas). Además, mientras hacen este anuncio le suben la tasa a las pymes endeudadas con AFIP, lo cual es una locura”.

Raúl Zylbersztein, dirigente marroquinero y de Cgera, también enfatizó que “tenemos que esperar la letra chica, en cuanto a los cupos y requisitos. Estos subsidios suelen tener un monto pequeño y rápidamente se coloca en las medianas empresas mejor posicionadas. Para evitar eso deberían segmentarse entre micros, pequeñas y medianas. Y no exigir cumplimiento perfecto con AFIP, porque todas las pymes cargan deudas”.