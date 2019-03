El 28 de marzo, los jueces del Tribunal Oral de Santa Fe José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría comenzarán a juzgar a siete imputados por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Uno es el coronel retirado del Ejército Héctor Melitón Martínez y los otros seis, policías santafesinos: el ex agente de Inteligencia Eduardo "Curro" Ramos, su colega Víctor Hugo Cabrera; el ex jefe de la comisaría 4ª Ricardo Silvio Ferreyra, el ex jefe de la prisión militar que operaba en la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Calixto Perizzotti; la asistente de éste, María Eva Aebi y su ex chofer Eduardo José Córdoba. Según el fiscal Martín Suárez Faisal, los siete presos "intervinieron en la ejecución del plan criminal" de la dictadura, por lo que serán juzgados por la "privación ilegítima de la libertad agravada" y "tormentos agravados" a distintas víctimas, pero Ramos también como supuesto autor material de "violación agravada y reiterada" de una adolescente de 16 años y "abuso deshonesto" a una niña de 14, dos cargos que también pesan sobre Ferreyra como presunto "autor mediato".

El coronel Melitón Martínez está imputado por la "privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas" y "tormentos agravados" a tres militantes políticos: Daniel García, ya fallecido, su esposa Alba Sánchez y la compañera de ambos, Andrea Trincheri, en un centro clandestino de detención en San José del Rincón, que ellos llamaban "El Borgia". El juez Carlos Vera Barros -que instruyó la causa- le otorgó la prisión domiciliaria el 18 de mayo de 2017, al día siguiente de cumplir 70 años. Y es el cuarto ex oficial del Destacamento de Inteligencia 122 que llega a juicio. Su ex jefe, el teniente coronel Domingo Manuel Marcellini, murió impune en marzo de 2010 tras ser apartado del primer juicio por crímenes del terrorismo de estado, setiembre de 2009. El subjefe, Jorge Roberto Diab falleció en mayo de 2015 cuando cumplía una condena a 16 años de prisión por los vejámenes al ex intendente de Santa Fe y tormentos al ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Rubén Dunda (PJ). El tercero es el teniente coronel Domingo Morales condenado a 22 años de prisión por los "homicidios" de tres militantes peronistas y "asociación ilícita", en abril de 2016.

Ramos y Cabrera "intervinieron en el allanamiento ilegal, secuestros y posteriores tormentos sufridos" por el hoy secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Ernesto Schulman, su ex esposa Graciela Roselló y otro militante Hernán Luis Gurvich, en octubre de 1976. Lo dijo el propio Schulman.