En la ciudad de Buenos Aires abren sus puertas casi cuatrocientos teatros todas las semanas. La inmensa mayoría le dan vida al circuito independiente, donde la experimentación y la búsqueda de nuevos formatos y lenguajes es moneda corriente, a diferencia de lo que sucede en el llamado teatro comercial. Para hacer una muestra de ese espectro creativo, y desafiando tiempos de ajustes en la billetera, desde Espacio Sísmico (Lavalleja 960) lanzan la primera edición de Buenos Aires Empírico – Festival de lenguajes teatrales. “Queremos mostrar un abanico de diferentes lenguajes escénicos generados a partir de los formatos de producción del teatro independiente. Intentamos hacer un corte transversal en lo que está pasando en el under ahora”, dice a PáginaI12 Juan Isola, actor, director y organizador del festival junto a Catalina Villegas, sobre lo que podrá verse desde hoy: grotesco, realismo, danza-teatro, performance, clown, artes visuales y una charla sobre lenguajes teatrales, compactado en cinco días.

La apuesta es mostrar diferentes lenguajes escénicos del teatro independiente que se desarrollan sobre las tablas porteñas, y que atraviesan los distintos géneros que se presentan en el festival, procesos que son más largos que en producciones comerciales donde los tiempos están mucho más pautados y las opciones de puestas son más limitadas. “En el teatro independiente eso es indefinido, porque la centralidad del proceso está en lo que sucede arriba del escenario, de lo que se encuentra como trabajo a partir de la búsqueda artística, o el deseo del director o quien lo haya gestado”, explica Isola. Esos procesos creativos son más extensos, generan otra química entre artistas y producen resultados muy diversos entre las distintas obras, lo que hace de Buenos Aires una de las ciudades con más obras en cartel en el mundo. “Eso a su vez genera más cultura, y un público muy interesado en el teatro independiente, y es el semillero de otros tipos de teatro”, se entusiasma.

A las obras programadas (Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu; Actriz; La pose; Rosa brillando; Inestable; Coreomanía, no puedo parar; Hogar; Los crazy Mozarts) se suman la charla gratuita sobre lenguajes teatrales y una muestra de artistas plásticos. ¿Cómo realizar un festival en medio de una crisis económica? “Creo que en las crisis aflora el deseo por la poesía, y en momentos de fuerte recorte en lo cultural es importante continuar estas movidas”, analiza el actor y director, y relaciona la falta de presupuesto con la generación artística creativa porque “se encuentran formas que no necesitan el dinero para desarrollar un lenguaje, y visto con muy buenos ojos por otros teatros que no pueden entender la manera de producir que tenemos acá, y que en el teatro independiente se consigue”. “Eso toca otro lugar que tiene que ver más con la humanidad, o si se quiere con la felicidad. Con el cumplimiento del deseo, que atraviesa las fronteras económicas, y de esta forma el teatro independiente ha encontrado resultados increíbles”, concluye.

* Toda la programación en www.alternativateatral.com