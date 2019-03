Arrillaga en silencio

El general retirado Alfredo Arrillaga desistió ayer de ampliar su declaración indagatoria en el juicio por el asesinato de José Díaz en medio del operativo represivo desplegado durante la recuperación del cuartel de La Tablada. Único imputado en el proceso, este represor que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, había pedido ser indagado luego de que hablaran todos los testigos, pero ayer al finalizar las testimoniales adujo que se sentía mal. El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín resolvió que el 15 de marzo tendrá una última oportunidad de hacer su descargo, que ayer anticipó será de una hora y media, antes del inicio de los alegatos. En tanto, los dos testimonios de la jornada siguieron socavando la versión oficial, que durante tres décadas sostuvo que los desaparecidos del MTP se habían fugado, y apuntalando la acusación de las querellas de los familiares de las víctimas respecto a las torturas, fusilamiento y desaparición que padecieron los militantes de esa agrupación.

En diálogo con PáginaI12, el abogado Pablo Llonto describió que fue interrogado ante el TOF 4 el ex mayor Sergio Hernández, quien dirigió al grupo comando encargado de la recuperación, y fue un testigo de la defensa. Consultado sobre la existencia de torturas, Hernández expresó que no las hubo en su unidad pero que no podía asegurar lo mismo respecto de las demás unidades. Además, reconoció que el 24 tomaron prisioneras a 14 personas, que las entregó a Inteligencia para que fueran interrogadas, según el procedimiento y que creía que ése debió ser el accionar también el día 23. Además declaró un cabo de Comunicaciones, que dijo que estuvo con José Almada porque ambos eran de la brigada 10 de La Plata. La estrategia de la defensa fue poner en duda siempre el testimonio de Almada, y resulta paradójico que haya sido ayer un testigo de la defensa quien confirme su presencia en el lugar de los hechos. Este ex militar rompió el pacto de silencio y declaró durante el juicio que vio cuando sacaban del predio a José Díaz y a Iván Ruiz con vida en un Ford Falcon.

Daniel Díaz, el hijo nicaragüense del desaparecido José Díaz, se quedó con las ganas de preguntarle a Arrillaga sobre el destino de los restos de su padre. A pesar de las condenas que recibió por su rol en el genocidio, una de ellas por el episodio conocido como la Noche de las Corbatas, Arrillaga goza del arresto domiciliario.

“Se intima a la rendición sin condiciones de todos los elementos que ocupan las instalaciones”, dijo este general de brigada en enero de 1989. Francisco “Pancho” Provenzano gritó “nos vamos a rendir pero queremos un juez y que traigan médicos porque hay gente herida”, a lo cual el jefe militar le mintió: “Así se hará, las garantías están aseguradas”. Los militantes salieron con sus manos en alto y con banderas de tregua. Esa imagen llegó a ser tomada por los reporteros gráficos, entre ellos Carlos Ventura, de Télam. Sabían que al salir por esa puerta serían vistos por los medios. Pero luego de dar unos pasos los detuvieron, les ataron las manos y les cubrieron las cabezas con sus remeras o cualquier trapo que encontraron mientras los llevaban al fondo del regimiento, lejos de las cámaras. Lo que siguió fueron horas de torturas de todo tipo, violaciones a hombres y mujeres y simulacros de fusilamientos.

En el juicio oral que comenzó en julio de 1989 –en el que los militantes del MTP que sobrevivieron fueron juzgados por la ley de Defensa de la Democracia por la Cámara Federal de San Martín sin derecho a apelación–, Arrillaga en su declaración se negó a dar detalles aduciendo que se trataba de “secretos militares”. Con la complicidad del tribunal negó el fusilamiento de Iván Ruiz y José Díaz, y repitió la versión del ex mayor Orlando Varando, ya fallecido, de que fueron entregados al sargento Ricardo Esquivel, muerto en combate. Cuando el fiscal Raúl Plee le preguntó si no hubo signos de rendición por parte de los atacantes, Arrillaga volvió a mentir: “No existieron ninguna clase de indicios, si hubiera sido así lo habría considerado positivo y ejecutado de inmediato porque me hubiera permitido cumplir antes la misión de recuperación del cuartel, economizando bajas y material”.