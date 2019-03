El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro habilitó al gobernador Alberto Weretilneck para ir por un tercer mandato. Para esto argumentó que en su primer término había sido elegido –junto con Carlos Soria, que fue asesinado poco después– para vicegobernador. El STJ afirmó que el vicegobernador no formaría parte del Poder Ejecutivo, sino que es parte del legislativo y que el Ejecutivo lo ejerce una sola persona: el gobernador, cargo para el que Weretilneck se presentó una sola vez. Con estos argumentos, lo habilitaron para presentarse para un tercer mandato. Desde la oposición rionegrina calificaron de “impresentables” a los magistrados y recurrirán a la Corte Suprema. Sus rivales para las elecciones convocadas para el 7 de abril adelantaron que apelará el fallo ante la Corte Suprema.

Weretilneck asumió como vice de Soria y, tras su asesinato a manos de su esposa, pasó a asumir como gobernador por todo el período. En 2015 se presentó nuevamente y le ganó a Miguel Pichetto. La Constitución impide un tercer mandato de un gobernador o vicegobernador, pero Weretilneck argumentó que no fue dos veces gobernador o vicegobernador, sino una vez vice y otra gobernador. La oposición impugnó su candidatura y luego denunció penalmente su presunta connivencia con los jueces del STJ de Río Negro.

Ayer los magistrados lo habilitaron para competir por un tercer mandato (que indicaron que sería el segundo como gobernador) el 7 de abril. Para esto, los jueces debieron argumentar que el vicegobernador no pertenece, en realidad, al Poder Ejecutivo sino al Legislativo. Y que el Ejecutivo lo ejerce unipersonalmente el gobernador. Los jueces desestimaron un fallo de primera instancia y las impugnaciones que presentaron tanto desde el Frente para la Victoria como desde Cambiemos. Esto lo firmaron cuatro jueces del STJ y hubo una abstención.

Weretilneck se mostró complacido y dijo que, ya en campaña, “lo más importante es lo que viene ahora, que es la opinión del pueblo”. “Ahora lo que queda es que el pueblo, mujeres y hombres rionegrinos, vayan el 7 de abril a opinar libremente a través de su voto, cuál es el gobierno que prefieren para los próximos cuatro años”, indicó el gobernador, dando por cerrado el tema. Sus contrincantes, tanto Martín Soria (FpV) como Lorena Matzen (Cambiemos), dijeron que esto no termina aquí: apelarán la decisión ante la Corte Suprema.

Matzen indicó que el fallo implica “violentar las instituciones, poner a la Justicia al servicio del poder político, es una pena. El pacto del que tanto se había hablado, evidentemente se hizo realidad”. “Yo había podido sacar chapa de provincia progresista y moderna con mis colegas diputados después de la resolución del Tribunal Electoral pero ahora esa situación cambió”, dijo la dirigente de Cambiemos.

Por su parte, Soria sostuvo que al fallo “lo había anunciado Weretilneck, no me extraña que hayan ratificado ese compromiso delictual que tienen con el gobernador para violar la Constitución”. El intendente de General Roca indicó que “podría incluir el pedido de una cautelar para que se suspenda el proceso electoral en la provincial”. “Técnicamente mañana estamos en condiciones de ir a la Corte, por la vía del amparo, pidiendo una medida cautelar. Lo vamos a hacer nosotros y todas las fuerzas políticas que se dan cuenta del atropello y el fraude que quiere cometer el gobernador”, advirtió. “No nos vamos a quedar con lo que digan un par de impresentables que fueron designados a dedo por el gobernador, que hoy hicieron lo que describió el gobernador hace varios meses atrás”, remarcó Soria. “El adversario a vencer en Río Negro es Macri. Weretilneck no existe”, concluyó.

Desde el oficialismo, el apoderado de Juntos Somos Río Negro, Damián Torres, manifestó su “satisfacción por el fallo del Superior Tribunal de Justicia” pero admitió que habrá apelaciones. “La oposición tiene el derecho a recurrir el fallo del STJ, pero nosotros vamos a sostener nuestra postura que es lo que viene diciendo la Corte en sus fallos recientes–, que éstas son cuestiones de derecho público provincial y se definen en los Tribunales de la provincia”, remarcó.

El artículo 175 de la Constitución de Río Negro prohíbe que las autoridades locales permanezcan en el poder por más de dos periodos y precisa que si “se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”. Dado que resta un mes para las elecciones a gobernador en Río Negro, la Corte Suprema tendrá un lapso exíguo, de 10 días, para expedirse sobre este conflicto. La Corte tiene también para resolver también la disputa judicial por un tercer mandato del gobernador de La Rioja, Sergio Casas.