Tras la trágica explosión en la escuela de Moreno en la que murieron la vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez, empezó a funcionar en esa localidad un comité de seguimiento para controlar las obras necesarias para que las escuelas fueran seguras. El gobierno provincial se comprometió a tener listas las obras para que las clases pudieran comenzar.

Pero no se cumplieron los compromisos y sigue siendo imposible comenzar las clases en muchos establecimientos. A pesar del estado calamitoso de muchos edificios, el martes 5 se enviaron, vía mail, lo cual es una irregularidad manifiesta, Actas de Rehabilitación Primaria. Según denunciaron docentes de Moreno, el jefe distrital, Luis Villarreal, que firmó y envió las actas, no envió a ningún inspector de infraestructura a inspeccionar el estado de las escuelas, según era lo acordado.

Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba en la seccional Moreno, le contó a este diario, mientras volvía a Moreno desde la marcha de docentes: “Cuando empezaron a llegar las actas, llamé a la Inspección de Infraestructura para pedir que nos explicaran cómo podían habilitar escuelas en condiciones imposibles. Hablé con una inspectora que me dijo que habían estado trabajando hasta las 19 del lunes. También me dijo que en realidad lo que estaban habilitando eran las obras, no las escuelas”. ¿Cómo comenzar las clases en escuelas sin habilitación?

“Desde diciembre que venimos avisando que falta muchísimo trabajo, que si no se apuran y no contratan más gente no van a llegar. Partamos de la base de que se están haciendo obras porque murieron dos compañeros, si no no habría nada. Quieren dar una imagen de normalidad, de que todo está bien, por eso mandan las actas, pero no es cierto”, insistió Cattaneo.

Y luego destacó algunos aspectos del largo proceso que se abrió a partir de la muerte de la vicedirectora y el auxiliar: “Desde noviembre, con el comité de seguimiento, les fuimos indicando lo que había que hacer. Se tardó mucho, entonces no terminaron. Por eso el inspector Villarreal debe dar cuenta de sus mails, de eso engañoso de habilitar obras y no escuelas, de no hacer las inspecciones a las que se había comprometido”.

Cuando se le preguntó por qué cree que se dificultó tanto el poner las escuelas en condiciones, Cattaneo aseguró: “Nosotros, los docentes, queremos iniciar las clases, por eso les estuvimos tan encima todo este tiempo. Pero ellos no toman como si fuéramos un obstáculo a subsanar. No están comprometidos con arreglar en serio las escuelas, lo toman como una cuestión burocrática. El problema de base es que ellos no mandan a sus hijos a estas escuelas, entonces no les importa nada”. “Para dar un ejemplo concreto y que se vea bien el grado de desidia, está el caso de la secundaria 32. Esa escuela tiene asignado un edificio nuevo y prácticamente terminado, pero como hay problemas entre el gobierno provincial y la empresa constructora, no lo entregan y no lo habilitan. Ahora la 32 debe compartir el edificio con la primaria Nº8. Nadie quiere dar muchas explicaciones sobre este caso, pero con tantos problemas edilicios, tenemos un edificio nuevo que no se puede usar”, contó la gremialista. Y como cierre contó: “No es éste el único problema que tenemos en Moreno. Esta gente tiene tiempo para algunas cosas, pero no para otras. No hay tiempo para hacer las obras necesarias y que ya habíamos acordado, pero sí lo hay para generar investigaciones internas sobre los docentes. Hoy (por ayer), cuando estábamos en la marcha por el reclamo de la paritaria nacional y demás, me avisan que llegó una resolución para notificar que tres profesores fueron separados provisoriamente de sus cargos (ver aparte). Sí se investiga a los docentes que participaron de una asamblea con padres y no se hizo ningún sumario, ninguna investigación , sobre Sebastián Nassif, el interventor que está penalmente imputado en la causa por la muerte de Sandra y Rubén. En cuanto lleguemos a Moreno nos ponemos a investigar qué es esa resolución y veremos los pasos a seguir”, cerró Cattaneo, visiblemente molesta.