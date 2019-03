“Nos llevamos para el orto. Hoy medio que discutimos, pero todas las semanas nos juntamos a comer, nos cagamos de risa, nos abrazamos, nos puteamos”, confiesa Sasha, el cantante y guitarrista de Gauchito Club, acerca de la relación con su hermano Gabi, quien apela al psicoanálisis para explicar el vínculo: “Los pibes tienen que bancarse en los ensayos cuestiones no resueltas de nuestra niñez”. No obstante, a partir de la fundación del grupo que lideran, los Nazar se convirtieron en el nuevo clan dentro de la escena mendocina que revoluciona actualmente la música argentina, junto a los Di Césare (El Príncipe Idiota), los Beguerie Petrich y los Saieg (mezclados entre Usted Señálemelo y Perras on the Beach). “Consumimos lo mismo desde que somos chicos, por lo que el concepto de la banda es más claro”, reflexiona Gabi. “A pesar de las diferencias, vamos hacia un mismo lugar. En Gauchito Club hay una explicación cada vez más profunda de lo que es porque somos dos hermanos escribiendo y debatiendo cómo hacer las cosas.”

El grupo puso en circulación en mayo de 2018 su disco debut, Guandanara, cuyo título decantó en el armado de una verdulería. “La hicimos nosotros”, aclara Gabi, también cantante, guitarrista y cuatrista del sexteto. “Nos sonaba muy frutal el nombre, y además es una parodia a lo tinellesco. Resulta que la Paola, de la verdulería, ese mismo día que sacamos las fotos –para la tapa y el full álbum, que contiene en TouYube un video loopeado en el que se ve a la gente comprando en Guandanara–, decidió quedarse con el cartel que hicimos para la producción porque el lugar explotó de gente”. La verdulería ya existía, pero la pintaron entera con un grupo de grafiteros mendocinos, Panamá Club. “Le pusimos el cartel, la bautizamos y la verdad es que levantó un montón. Al punto de que muchos creen que la dueña del local se llama así. Lo que pasa ahora es que el nombre se corrió, está medio desprolijo y tenemos que arreglarlo un poco”, actualiza Sasha.

A diferencia de lo que les pasó a los históricos Victoria Abril, quienes tuvieron que cambiar su nombre a Victoria Mil a causa de la intimación que les hizo la actriz española, la pareja de Mauro Icardi aún no se dio por aludida. “En un viaje que estábamos haciendo hacia Chile, empezamos a tirar nombres de frutas. Dijimos: ‘guaraná”, ‘guarangá’ y ‘guandanará’, hasta que quedó ése porque era muy grotesco”, recuerda Gabi. “A Wanda Nara la etiquetamos en siete mil publicaciones. Debe haberse enterado, pero le chupa un huevo.”

Conformado por una oncena de canciones, el título refleja fielmente la frescura de la propuesta de Gauchito Club: todo un batido, en ocasiones detox y por momentos smoothie, que tiene como ingredientes principales el funk y la cumbia. Condimentados por el reggaetón, el pop, el rock, el bolero, el soul y el reggae. “Somos mucho de ver películas, y tenemos ese punto de vista para todo. No tratamos de decir de qué manera tienen que ser las cosas, sino que decimos cómo las vemos. Y ése es el hilo conductor.”

Amén de abrir aún más el espectro de propuestas musicales de la escena musical mendocina, ese primer álbum transformó a Gauchito Club en el artista revelación de la avanzada. Aunque el grupo comenzó en 2015 como un proyecto unipersonal de Gabi. “Me fui a estudiar producción musical a San Luis y, mientras estaba al pedo en el departamento, se me ocurrió el tema El visto. Al igual que el nombre para el proyecto”, evoca el fundador de la banda, charla por WhatsApp mediante con el NO. “Pero no me daba para salir a tocarlo solo con la guitarra porque me parecía aburrido. Así que llamé al Sasha, con el que nunca compartí un grupo. Dio la casualidad de que estaba libre en ese momento, y terminamos el resto del repertorio. Escribimos una especie de Biblia Gauchita de la que empezó a salir data. Llegamos a la conclusión de que queríamos hacer bailar y decir las cosas de una forma fuerte y clara.” En tanto que Sasha completa: “Luego incorporamos a los otros músicos de la banda, y salimos a tocar y a terminar el disco”.

Al mismo tiempo que comenzó a esbozar lo que será su segundo disco, Gauchito Club salió a mostrar su tropicalidad a la cuyana al resto de Argentina. “Nos apoyamos en Internet. También nos estamos curtiendo porque somos una banda muy joven”, justifica Sasha, cuya agrupación invitó a Perras on the Beach, Francisca Figueroa y La Skandalosa Tripulación para que colaboren en su álbum debut. “Ahora estamos listos. Por estar con los Usted Señálemelo aprendí mucho”, dice Sasha, quien además es bajista del trío que recientemente lanzó el single Pastizal. “Soy bastante tímido. Me costó mostrar mis proyectos paralelos en medio de la efervescencia de Usted Señálemelo. Pero de a poco fue decantando debido a que son dos cosas diferentes. Si bien no quisimos provocar estar en ninguna movida en particular, eso se nos fue de las manos. Esta cuestión tropical que tiene Gauchito posee vuelo propio. Hemos podido sacarle al indie un poco el prejuicio. Descendemos de la síntesis. Creo que eso es lo que vinimos a generar en la escena.”

* Gauchito Club tocará el 17/3 a las 20.30 en el ciclo Caricias, en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.