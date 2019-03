María Eugenia Bielsa les pidió ayer a los candidatos de su espacio molestos por el acuerdo entre su rival Omar Perotti y el jefe de Unidad Ciudadana Agustín Rossi que no lo consideren una "traición" política. "A veces los dirigentes no interpretan la voluntad de sus representados. Entonces, no lo tomemos como una traición. Los militantes de Unidad Ciudadana van a elegir y estoy segura que nos van a votar a nosotros por coherencia. ¡Por coherencia!", repitió. Antes, había dicho que "necesitamos ganar la interna" para las candidaturas a gobernador y vice, pero también para la lista de diputados. "Vamos por el gobierno de la provincia y por los 28 diputados". Si alguna vez lo pudimos hacer (en las elecciones de 2011, cuando ella logró la mayoría en la Cámara), podremos hacerlo nuevamente" en 2019, alentó.

Bielsa reunió ayer en Santa Fe a los precandidatos a diputados y senadores de Encuentro por Santa Fe en un plenario de "agradecimiento y organización", como lo llamó. Esto es: reconocer a quienes integran su espacio y unir esfuerzos para el último tramo de la campaña. Eligió la sede de Festram. Y en la mesa, la rodearon su compañero de fórmula, Danilo Capitani y los primeros en la lista de diputados, Silvina Frana y Claudio Leoni, anfitrión y líder de los municipales.

El debate alternó momentos de entusiasmo y enojos. La catarsis arrancó cuando el precandidato a senador por San Javier, Alejandro Vivas se declaró dolorido por el apoyo de sus compañeros a Perotti. "Nos han traicionado", se lamentó. "Se han ido a apoyar a quien no apoyó al movimiento popular", desde su banca en el Senado de la Nación, donde votó todas las leyes que pidió Mauricio Macri. "Esa es la traición", sintetizó. "No voy a enojarme con ellos, pero me duele". Son "muchos años" de militancia compartida. "Me duele haber acompañado tanto y sufrir ahora esta derrota moral", como la consideró.

Desde la cabecera, Bielsa le contestó. "Les pido a todos que no hablemos de traición". "En realidad, no sabemos" cómo fue el acuerdo entre Perotti y Unidad Ciudadana. "Ayer leía una declaración de Perotti: 'Yo acordé con Agustín Rossi y no con Cristina" Fernández de Kirchner. Y después vi otra de Alejandro Rossi en un portal de Santa Fe, donde dijo: "Fue una decisión de Cristina, yo no sé por qué".

"Entonces, dejemos de lado esos por qué. Es un tema de la dirigencia. A veces, la dirigencia no interpreta la voluntad de sus representados. No lo tomemos como una traición. Los militantes de Unidad Ciudadana van a elegir y estoy segura que nos van a votar a nosotros por coherencia. ¡Por coherencia! -insistió Bielsa.

"Y en ese sentido -siguió la precandidata a gobernadora- quiero rescatar la figura de Silvina Frana, que rechazó todas las presiones y se mantuvo en el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (que preside Agustín Rossi). No se fue. Y votó en contra todas las leyes más impopulares", que pedía Macri. "Nosotros podemos exhibir coherencia dentro de nuestra lista".

"No estemos enojados con Unidad Ciudadana. A lo mejor podemos estar enojados con sus dirigentes. Pero ese es otro desafío: mostrar que los dirigentes deben representar la voluntad de sus representados", volvió a alentar Bielsa.

En otro pasaje, llamó al triunfo. "Necesitamos ganar la interna" a Perotti y "a la lista de diputados". "Tenemos convencer a los ciudadanos para nos acompañen. A los que no están convencidos. Porque los convencidos nos van a votar a nosotros". "Trabajar mucho con los santafesinos, recorrer la provincia, hablarle a cada uno, decirles que pensamos, qué queremos hacer. Y después, la ciudadanía sabrá a quién votar".

Un dato político fue la presencia en el plenario de la presidenta del Partido del Progreso Social (PPS) Alicia Cavallero y de un referente del Frente Renovador, Martín Gainza. Bielsa dijo que otros sectores de Unidad Ciudadana también la apoyan y mencionó a Nuevo Encuentro y el Partido Comunista. Y agradeció a espacios de centro izquierda que no llevan fórmula y la votarán en la primaria como Ciudad Futura y el Frente Social y Popular. "Lamentablemente, no pudimos lograr un gran frente, pero ellos van a acompañar nuestra lista".