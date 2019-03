“Un clima de unidad total”, asegura José Luis Gioja para referirse al Congreso Nacional del PJ que se realizó el jueves último en el microestadio de Ferro Carril Oeste, donde 670 representantes de todo el país, con las excepciones de Córdoba y Salta, formalizaron la intención de conformar un amplio frente político para enfrentar al macrismo en las próximas elecciones. El ex gobernador de San Juan y presidente del PJ nacional destaca que ese frente debe incluir “no sólo a los peronistas sino a toda la oposición que sienta que lo que le pasa al país es grave, que el gobierno actual le ha hecho mucho daño a la gran mayoría del pueblo argentino y que democráticamente hay que reemplazarlos”. Sin entrar en nombre propios, el actual senador enfatiza que “tenemos que ser lo más amplios posibles y obviamente tener bien en claro que el adversario, el enemigo, no está adentro sino precisamente en la Casa Rosada, que ese es el límite, los que están manejando al país con políticas perjudiciales para la Argentina”.

–¿Qué balance hace del congreso?

–Muy bueno. Fue muy representativo, se juntaron muchísimas voluntades, estuvieron todas las provincias argentinas salvo Córdoba, hubo más de 600 congresales presentes y, lo más importante, en un clima de unidad total. Noté mucha alegría, mucha intencionalidad de que pudiésemos transitar los caminos de unidad que ya vienen transitando distintas provincias. Los discursos mostraron además mucha voluntad de participación, fue un evento con mucha gente donde cada uno pudo expresarse, eso es más que bueno.

–¿Qué tan cercana o lejana ve la unidad del peronismo?

–Creo que para poder empezar a trabajar para crear esa herramienta electoral que nos hace falta, ya sea un Frente Patriótico o como se lo llame, hay que incluir no sólo a los peronistas sino a toda la oposición que sienta que lo que le pasa al país es grave, que el gobierno actual le ha hecho mucho daño a la gran mayoría del pueblo argentino y que democráticamente hay que reemplazarlos. Y esa es la propuesta: abrir las puertas, convocar a todos, dar oportunidades a todos y, como decimos siempre, si logramos el acuerdo en una mesa de diálogo, con reglas de juego claras y democráticas, vamos, y si no hay acuerdo, bueno, democráticamente encontraremos o definiremos cuando lleguemos a la instancia de los nombres propios quiénes serán los candidatos.

–Desde el kirchnerismo se plantea la necesidad de hacer un frente sin exclusiones y dirimir las candidaturas en las PASO. ¿Cuál es su visión?

–Sí, cuando digo democráticamente me refiero a una gran primaria, que además legalmente hay que hacerla, formalmente hay que hacerla, es una ley de la Nación. Claro que hablar de unidad no implica hablar del cien por ciento, siempre alguno no coincide. Lo que no vamos a hacer es correr a nadie, ni decir “este sí, este no”. El que no quiera estar es porque se autoexcluye, nosotros tenemos que ser lo más amplios posibles y obviamente tener bien en claro que el adversario, el enemigo, no está adentro sino precisamente en la Casa Rosada, que ese es el límite, los que están manejando al país con políticas perjudiciales para la Argentina.

–¿Qué importancia le asigna a la ausencia de los gobernadores peronistas en el congreso?

–Es que no hemos hecho muchos esfuerzos para que haya gobernadores. Tampoco para que haya muchos congresales. Lo que tenía que funcionar es el congreso del partido. Por supuesto que los gobernadores que fueron son congresales. Después se excusaron la gobernadora de Catamarca y la de Santa Cruz, que no estaba en el país, están más que justificadas. Además, excepto de Córdoba, hubo representantes de todos los gobernadores.

–El PJ manifestó su preocupación por los cambios en el procedimiento electoral que impulsa el gobierno. ¿Qué se resolvió sobre el tema?

–El congreso instruyó a sus apoderados a iniciar todos los procedimientos administrativos y judiciales que correspondan para suspender esto, tanto los decretos que son inconstitucionales porque están modificando un código, el electoral, como esto del manejo del escaner y los minicentros en las escuelas, la forma de transmitir datos desde las mesas hasta el centro de cómputos. Yo coincido con nuestro apoderado (Jorge) Landau en el sentido de que nos están mintiendo, que al no haber un certificado de escrutinio hecho a mano como se hizo siempre, en todas las elecciones, se está eliminando el doble control. Al usar el escaneo estamos entrando a los temas electrónicos que siempre son dudosos y difíciles de controlar, y el acto electoral no debe dejar ninguna duda a nadie, se debe garantizar la transparencia.