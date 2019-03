La Policía de la Ciudad reprimió a artesanas y artesanos de la feria de San Telmo que se manifestaban pacíficamente sobre la calle Defensa. Hay dieciocho detenidos, otras personas fueron salvajemente golpeadas, entre ellas, turistas que visitaban la feria. “Tenemos a un compañero al que le pegaron en la cabeza, una compañera tiene el brazo magullado y otra a la que vieron filmando empezaron a golpearla. La violencia la provocaron ellos”, aseguró a PáginaI12 Asunción Prado, artesana ceramista e integrante de Artesanxs Unidxs de la calle Defensa. Al cierre de esta edición, los abogados de los artesanos informaron a este medio que los detenidos se encontraban en la comisaría ubicada en Avenida Huergo y Garay y que serían trasladados con destino aún incierto.

Según Prado, agentes de seguridad comenzaron a perseguir, empujar y golpear a quienes estuvieran en la histórica feria porteña. “Fue una barbaridad, agarraban a cualquiera que corría. Tuvieron una actitud de cacería”, describió la artesana. “Vinieron a la carga con todo, nos hicieron sacar la olla popular, secuestraron mercadería y nos rompieron los caballetes”, denunció.

Al mediodía del domingo, Artesanxs Unidxs realizó una protesta pacífica “con bombos, redoblantes y canciones” sobre la calle Defensa al 1000. “Es nuestro sistema de protesta, lo hacemos todos los domingos”, explicó Prado y dijo que la Policía estaba haciendo un cordón, pero sólo mostraban “una actitud amenazante, no hacían nada”.

Adrián Pérez

La integrante de Artesanxs Unidxs contó que se rompió un vidrio de un anticuario, aseguró que no fueron responsables y que “no hubo violencia de parte nuestra”. En ese momento, “Benítez, el oficial que estaba a cargo del operativo dijo que mejor nos fuéramos porque las detenciones iban a ser por el vidrio roto”. Después de deliberar, los artesanos decidieron replegarse a Defensa al 700, donde todos los domingos organizan talleres y una olla popular en un conflicto que mantienen con otros artesanos y con el Gobierno de la Ciudad. “Hasta ahora eso pudo hacerse sin problemas”, afirmó.

“Ahí se nos vinieron encima y empezó la cacería”, dijo Prado. “Vi que entraron a los empujones. Tuve que agarrar a una señora que estaba ahí porque se la llevaban puesta”, aseguró. La artesana contó que había agentes uniformados y de civil que comenzaron a perseguir a cualquier persona que corría.

“Una compañera mía filmó cómo tiraron al piso a unos turistas y los gasearon”, relató. En otros videos se puede ver cómo detienen a un hombre que filmaba la represión con su teléfono. En las filmaciones se ve a la Policía forcejeando y tirando a personas al suelo. “¡No hizo nada, es represión policial!”, denunció un hombre que filmó cómo los agentes maniataron a un joven con camiseta de River.

Prado afirmó que, cuando se acercó a preguntar los nombres de los detenidos, “dos mujeres policías empezaron a empujarme”. “Les dije que no tenían derecho de tocarme, pero no me hicieron caso”, dijo. También aseguró que “nadie labró un acta, simplemente se llevaron a los compañeros” y que la Policía los persiguió “hasta por la feria que está legalizada”. Los integrantes de Artesanx Unidxs decidieron dispersarse “para evitar que nos vengan a detener”.

Además, Prado denunció que la Policía no le dijo a nadie a dónde se llevaban a los detenidos. El grupo de abogados que representa a Artesanxs Unidxs en el conflicto que tienen con el Gobierno de la Ciudad tuvo que recorrer diversas comisarías porteñas en busca de los detenidos. Según Martín Hogberg, uno de los letrados, recién cerca de las ocho de la noche los encontraron en la comisaría ubicada en Avenida Huergo y Garay.

“Pudimos hablar con algunos de los detenidos y están lesionados. Hay una chica que está muy golpeada”, contó Hogberg a este medio. Hogberg informó que los detenidos iban a ser trasladados a la comisaría 4 bis, a la ex 43 y a la 8. Además, aseguró que los artesanos estaban evaluando realizar un acampe en los lugares de detención. “Vamos a luchar para que sean liberados esta misma noche”, manifestó.

Informe: Ludmila Ferrer.