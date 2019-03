El presidente de argelino, Abdelaziz Buteflika, regresó ayer a Argelia luego de estar hospitalizado durante dos semanas en Suiza y en medio de protestas contra su candidatura a la reelección. Buteflika, de 82 años, sufrió un ACV en 2013 y desde entonces no habla en público y viaja continuamente a realizarse exámenes médicos.

Ayer, el canal de televisión privado, Ennahar, mostró imágenes donde se ve al mandatario argelino encorvado en una silla de ruedas y con una gorra en la cabeza saliendo del avión y subiéndose al convoy de autos que lo llevó al Palacio presidencial de Zeralda. Su vuelta se produjo en medio de las protestas registradas en todo el país contra su posible postulación para un quinto mandato en las presidenciales del próximo 18 de abril, algo sin precedentes desde su primera elección como jefe de Estado en 1999.

Las manifestaciones empezaron el 22 de febrero, dos días antes de que el mandatario fuera trasladado a Suiza. Desde entonces fueron en aumento y pasaron de ser contra la reelección de Buteflika a ser manifestaciones contra la corrupción del régimen dominado por el Ejército y los servicios secretos desde su independencia de Francia en 1962. El rechazo creció tanto que la principal coalición de oposición retiró a su candidato presidencial de las próximas elecciones y prometió boicotear los comicios.

Las fuertes protestas estudiantiles provocaron, por su parte, que el gobierno decidiera adelantar diez días las vacaciones universitarias, comenzando ayer. Sin embargo ello, no logró la desmovilización estudiantil que, por el contrario, redobló la apuesta y junto a otros sectores de la sociedad convocaron a un paro general. Es más, profesores y estudiantes tomaron varias universidades en rechazo a plegarse a la decisión de las autoridades –el domingo es día laborable–. Cerca de 2.000 miembros de la comunidad educativa se dieron cita ayer en la universidad de Ciencias y Tecnología Huari Bumedian en Argel, para denunciar esta decisión y mantener su movilización en contra de la candidatura del presidente. En el marco del paro, en Argel (capital) los transportes públicos como trenes, metros, tranvías y buses no funcionaron. Asimismo gran parte de los negocios del centro de la capital también permanecieron cerrados. Sin embargo, la mayoría de las empresas privadas si funcionaron y hubo también algunas ciudades que no adhirieron masivamente al paro como por ejemplo Orán, al noroeste del país, y Constantina.

A causa de su problema de salud, Buteflika se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal. Tampoco viaja al extranjero por motivos que no sean médicos.