Entre suspendidos y lesionados, Héctor Bidoglio debe improvisar la formación de Newell's para visitar este viernes a Gimnasia y Esgrima. El chico Juan Pablo Freytes será titular en el bosque platense, al igual que Aníbal Moreno y quizá algún otro juvenil. Maximiliano Rodríguez no se recuperará a tiempo para volver.

Bidoglio está en su peor momento. La derrota con Talleres dejó consecuencias que se pagarán el viernes: por suspensión no podrán jugar Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue, Leonel Ferroni y Ribair Rodríguez; y por lesión no podrán estar en cancha Mariano Bíttoli, Maximiliano Rodríguez, al tiempo que están en duda Cristian Insaurralde y Mauro Formica.

Por lo cual Freytes es el que está a disposición para jugar por Bíttolo y como el partido con Gimnasia es el viernes a las 19 el juvenil no entrenó con el seleccionado Sub 20 esta semana en Buenos Aires. En el mediocampo puede tener su chance para el debut Juan Manuel Requena como así también Aníbal Moreno. Y en ataque todo depende de la evolución que muestren Insaurralde y Formica. El delantero no jugó el sábado por una contractura, mientras que el diez fue suplente y cuando ingresó se lo vio disminuido físicamente por un golpe que acusó en el partido con River.

Bidoglio deberá hoy hacer el primer ensayo de fútbol para probar los juveniles que deberán hacerse cargo del partido del viernes a las 19, relevante para la lucha por la permanencia que afrontará el club la próxima temporada.