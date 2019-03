Decíamos hace unos pocos días que el fiasco con que terminó la operación “ayuda humanitaria” intensificaría la agresividad de la Casa Blanca con atentados y sabotajes selectivamente planificados para ocasionar el mayor daño posible a la población y desatar un masivo levantamiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Algunos críticos replicaron que quienes impidieron que llegara la “ayuda humanitaria” fueron los chavistas. Pero ahora el New York Times confirmó que el ataque fue obra de los mercenarios contratados por la oposición y no del gobierno de Maduro.

Numerosos informes demuestran que el apagón fue producto de un atentado informático, obra de hackers de alto nivel de sofistificación. Un artículo de la revista Forbes, insospechada de simpatías chavistas, dice que la causa más probable del apagón venezolano fueron fallas de mantenimiento pero no puede descartarse que, ante la beligerancia de la Casa Blanca en relación a Maduro, haya sido también una operación de su autoría dada la creciente importancia que la ciberguerra ha adquirido en tiempos recientes. Esta debilita a un estado adversario antes de una invasión convencional o fuerza el derrumbe de un gobierno extranjero sin que éste pueda señalar a su invisible agresor.

¿Obsesión antiestadounidense? Nada de eso. Un crimen de lesa humanidad. Los móviles de un crimen, su naturaleza e impacto, los instrumentos utilizados (el “arma homicida”) y las pruebas correspondientes son irrefutables. ¿Los móviles? ¡Maduro debe irse, ya, braman Trump, Bolton, Pompeo, Abrams, Rubio! Y para ello hay que crear un caos indescriptible que afecte la totalidad de la vida social. Pompeo lo confesó en su infame tuit del 7 de marzo: “No hay alimentos, no hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Próximamente: no hay Maduro.” ¿El arma homicida? La ciberguerra, tan imperceptible como letal. ¿Pruebas? Todavía no las hay, pero son muchos los gobiernos y las organizaciones que están vigilando y monitoreando lo que la Casa Blanca hace y deshace. Pero a falta de pruebas hay presunciones muy bien fundadas de que allí reside la banda criminal. Misma a la cual se subordina la “oposición democrática” de Venezuela ante el silencio cómplice de los medios hegemónicos y los impresentables custodios de la democracia nucleados en el Cartel de Lima.