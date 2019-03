Minutos después de que en la Casa Rosada los principales estrategas del macrismo fracasaran en su intento de frenar la ruptura de Cambiemos en Córdoba, en Parque Norte dirigentes y funcionarios del PRO arrancaban una cumbre para trazar su estrategia electoral, a puertas cerradas. En la asamblea nacional del PRO, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó un Plan B y ratificó la candidatura del presidente Mauricio Macri para su reelección. Hubo expresiones de catarsis, autoayuda y hasta lugar para un baño de “humildad”: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reconoció que “muchos argentinos no llegan a fin de mes” y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llamó a “empatizar con quienes no la pasan bien”. El cierre fue para Macri: “El país está en proceso de crecimiento”, aseguró y alentó a su tropa a “vencer el miedo y la resignación” que expresan “muchos predicadores”.

“No hay un acto de justicia social más importante” que “terminar con el déficit fiscal que destruye la moneda y a los que menos tienen con inflación”, afirmó el Presidente.

“Cambiemos no se creó para ganar una elección; se creó para esto, para emprender un desafío, tal vez único en mucho tiempo en nuestro país. Cambiemos propuso vincularnos desde distintas identidades e historias y dejar el personalismo de lado para que realmente cada uno pusiera lo mejor que tenía en función de este cambio”, dijo Macri ante la cumbre partidaria en la que 500 funcionarios, legisladores y dirigentes discutían estrategias para asegurar su reelección. “El cambio significa poner la verdad sobre la mesa, terminar con la corrupción y los comportamientos mafiosos”, insistió Macri.

Tampoco abandonó ante su tropa el discurso del emprendedurismo: “La Argentina es un país con oportunidades infinitas. Los argentinos somos gente con capacidades iguales a las mejores sociedades del mundo. Lo que nos faltó es creer en nosotros y abandonar la búsqueda del parche”, dijo, para luego cargar contra el kirchnerismo, al responsabilizó por “una destrucción de los fundamentos” de la sociedad argentina.

Durante la cumbre, Marcos Peña tomó la batuta para trazar la estrategia de la Casa Rosada. Sostuvo que eje central de la campaña “es reelegir al Presidente y retener los cinco distritos que gobernamos” y aseguró que “ésta va a ser última elección donde Mauricio Macri va a ser candidato a un cargo electivo”.

“No dejemos que nos corran con la idea de que la discusión solo va por lo económico. Este es un gobierno decente que apuesta por entender el poder como un servicio público”, arengó el jefe de Gabinete, que también dirigió palabras de aliento a la tropa macrista: “Nosotros no podemos tener dudas, angustia” y “las dificultades no nos deben quebrar la voluntad”. “Lo único que tiene para aportar el kirchnerismo es un susurro de miedo”, sentenció.

Peña también ratificó el rumbo y reconoció una sola dificultad: “Asumimos el error de haber alimentado la esperanza de que iba a ser mas rápido. Pero éste es el camino, para que los argentinos no dependan de la dádiva del gobernante de turno, sino para que construyan su propio desarrollo”.

Antes, Vidal se refirió al “gran desafío” de la campaña reeleccionista. Allí, ante 500 congresales macristas, pidió tener “humildad para debatir sobre lo que nos falta hacer” ya que “nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes”. “Que no sea solo un dato”, advirtió. Luego sugirió poner el debate en los logros y lo que falta, para, en modo electoral, repasar los que consideró propios.

Rodríguez Larreta también se refirió a los “logros” de la gestión de Cambiemos de manera muy particular: “Están los que se ven y los que no, como la reconstrucción de instituciones, hoy en día no escrachamos a nadie en 6, 7, 8 como antes. Hay libertad de prensa, hoy la Justicia investiga a la familia del Presidente, hoy hay división de poderes”. Luego el alcalde porteño advirtió que “lo peor que podemos hacer es negar la realidad. Tenemos que sensibilizarnos y empatizar con quienes no la pasan bien, debemos estar más cerca que nunca”.

El canciller Jorge Faurie repitió ante los dirigentes macristas el latiguillo oficialista que “la Argentina estaba aislada”, que Macri rompió ese aislamiento y evitó un futuro similar al venezolano.

El encuentro lo había abierto el titular del PRO, Humberto Schiavoni, que le dedicó gran parte de su discurso a la crítica situación de la alianza oficialista en Córdoba, reconociendo su ruptura: “Hemos dado libertad de acción y no vamos a participar desde la mesa nacional de Cambiemos apoyando a ningún candidato, Cambiemos en Córdoba es muy competitivo”, manifestó con la vista puesta en el eje del encuentro: las elecciones presidenciales.