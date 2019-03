"Sin padrinos ni madrinas"

"Queremos representar a los rosarinos, sin colgarnos del pantalón o la pollera de nadie", empezó diciendo ayer la concejala Fernanda Gigliani en la presentación de la lista de candidatos a concejales que encabeza. De esa manera, dio a entender que en su lista no hay figuras públicas o reconocidas de otras actividades, sino que es "una lista repleta de militantes que reivindicamos la política como actividad transformadora".

La nómina que encabeza y que participará de la interna abierta del Frente Juntos, no sólo respeta la paridad de género "aunque aún no sea ley", sino que lleva a la única candidata trans en toda la provincia: Jakeline Romero. Gigliani cree que en los casos como el suyo donde ya hay un trabajo previo en el Concejo, "no sólo debemos exponer nuestras propuestas sino también dar cuenta de lo que hicimos durante estos cuatro años. Y en ese aspecto nosotros nos sentimos confiados porque abarcamos todas las preocupaciones de los rosarinos".

Con el auditorio del Complejo Cultural Atlas colmado, se presentó la Lista de precandidatas y precandidatos a concejales de Rosario "Podemos Vivir Mejor", compuesta por Integrantes de espacios políticos como Iniciativa Popular y Nuevo Encuentro, pero también por otras y otros, rosarinas y rosarinos que sin pertenecer a estructuras políticas, actúan en diversos campos de vida ciudadana.

En la apertura del encuentro con la prensa, la licenciada en Economía, Sol González De Cap, que acompaña en segundo término a Gigliani en la lista , señaló que "al histórico abandono de los barrios por parte del gobierno local, se suman los alarmantes niveles de inseguridad, la crisis económica, el ajuste y los tarifazos, que promueven las políticas de Cambiemos y que impactan fuertemente en nuestra ciudad". Y terminó expresando: "Esta lista, a nuestro entender pone en acto un diálogo entre lo mejor del kirchnerismo, del progresismo, de la fuerza de los barrios, de la potencia de las mujeres y las disidencias".

A su turno, Gigliani planteó: "Acá estamos frente a un nuevo proceso electoral, le hacemos frente sin padrinos ni madrinas, sin colgarnos de pantalones ni polleras de nadie, con convicciones y un claro posicionamiento ideológico. Sabiendo que nuestro compromiso está acá con ustedes, con cada uno de los rosarinos y rosarinas que se plantean la necesidad de un cambio en serio, no para atrás, para adelante, que se plantean la necesidad de un nuevo gobierno y de una nueva política lejos del neoliberalismo que le dé un nuevo impulso a esta ciudad".

Y agregó: "Estamos convencidos de que los partidos políticos tienen que dejar de representarse exclusivamente así mismos, a su militancia o simpatizantes. Debemos seguir trabajando en consolidar una nueva forma de hacer política, que reivindique la necesidad de representar tan bien a aquel ciudadano o ciudadana que hoy no encuentra o no quiere tener un partido político que lo exprese o lo contenga. Y esto no lo decimos desde la teoría sino desde la práctica. Aquí hoy están presentes instituciones, asociaciones ligadas a la actividad comercial de la ciudad, trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos, vecinos y vecinas que pueden dar fe que nunca le preguntamos a quién votaron cuando de defender sus derechos se trataba".

Antes del cierre de la presentación, se sumo al panel, el candidato a intendente de la ciudad por el Frente Juntos, Roberto Sukerman, quien alentó a los integrantes de lista y preanunció que los concejalas y concejales de este Frente "serán oficialistas", en alusión a un supuesto triunfo en las elecciones generales.

La nómina de candidatas y candidatos que acompañan a Fernanda Gigliani y Sol Gonzales De Cap, se complementa en los primeros lugares, con Juan Martín Fretes, Gladis Torres, Jackeline Romero, Analía Soledad Luna, Maximiliano Rodriguez y Ana María Sosa, entre otros.