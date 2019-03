"Pusieron de técnico a Paulo Ferrari, que lo conozco, es buena gente, pero quizá no tiene la experiencia necesaria para transmitir todo lo que se necesita en estos momentos", consideró ayer Edgardo Bauza sobre la crisis en Central. "Conmigo los dirigentes tomaron una decisión y no había mucho que hacer, así que me levanté y me fui de la reunión. Mi historia en Central está terminada, lo sigo como hincha al equipo", agregó el ex entrenador canaya.

"Por la situación en que estamos, el partido con Newell's es una verdadera final para nosotros". Darío Ortiz, entrenador de Gimnasia.

"La derrota con Talleres fue muy dura para el grupo, pero este equipo va a salir adelante". Héctor Bidoglio, técnico de Newell's.

El partido de hoy

Aldosivi: Pocrnjic; Yeri, Amor, Galeano, Villalba; Acevedo, Miloc, Ruiz, Iritier; Chávez, Ozuna. DT: Gustavo Alvarez.

Colón: Chicco; Toledo, Olivera, Ortiz, Escobar; Bueno, Zuqui, Bastía, Estigarribia; Chancalay, Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Aldosivi

Hora: 21.10

TV: TNT Sports