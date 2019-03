Frente a la aparición de al menos tres casos de leptospirosis en el barrio Saladillo, en la zona sur de Rosario, el concejal Eduardo Toniolli recordó "antecedentes de reclamos vecinales que datan de hace tres años, frente a un brote similar", y señaló que "luego de ello el Municipio no intervino como debía: no hay recolección de residuos en la zona, no se erradicaron los basurales, no se saneó el brazo seco del Saladillo". El edil justicialista ingresó un pedido de informes, y exigirá repuesta inmediata en la sesión de hoy "debido a la necesidad de una intervención urgente". "Hace tres años se dio una situación similar a la actual, y los vecinos del barrio se llevaron el compromiso de distintos funcionarios municipales para resolver la problemática" señaló Toniolli.