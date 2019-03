El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, convocó ayer mediante un video a una marcha contra el aborto seguro, legal y gratuito. Lo hizo desde las instalaciones de Casa Amarilla y con la ropa oficial, por lo que la convocatoria dejó lugar a pensar que se trataba de una posición institucional del club, que debió salir a aclarar que fueron manifestaciones “a título personal” de parte del técnico.

“Hola qué tal, soy Gustavo Alfaro. Y en esta semana por la vida, quería invitarte que seas la voz de esos corazoncitos que están por nacer. Reivindiquemos la vida, démosle forma a esa ilusión. Vení, vení con nosotros. Sumate. Sé uno más", dice Alfaro en el video que fue difundido por la cuenta de Twitter JovenesProVidaArg, que al compartirlo etiquetó a antiderechos como el periodista Agustín Laje.

Alfaro dijo que el video fue grabado el jueves para el grupo "Rafaelinos por la vida", junto a "un saludo por un cumpleaños y un casamiento". "El Club Atlético Boca Juniors no tiene ninguna vinculación con el video, pese a que el mismo fue grabado en las instalaciones del club, y con ropa del club”, agregó en un comunicado. También mencionó que convocó a "la jornada El Niño por nacer, que se realiza en la escuela Pablo Pizzurno" de Rafaela y que sus palabras no habían sido "para ninguna otra finalidad ni convocatoria a ninguna marcha en particular”. "Si alguien en particular se sintió ofendido por este video, le pido mis más sinceras disculpas”, completó.

En las redes sociales abundaron las críticas a la actitud del técnico y al club Boca Juniors por no dar una respuesta contundente sobre por qué fue grabado en instalaciones del club y con la ropa oficial. También recordaron que a las jugadoras del equipo femenino de Boca les prohibieron salir a la cancha con pañuelos verdes o banderas en favor del aborto legal, seguro y gratuito.

“Uno intenta hacer cosas por su club y de repente sale Alfaro con tu camiseta y de fondo tu club hablando en nombre de los Provida! No tengo palabras! Pido disculpas personales a lxs hinchas de Boca. Espero al igual que todxs explicaciones!”, escribió Evelina Cabrera, jugadora de Boca.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...