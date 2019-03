El presidente Mauricio Macri recibió una serie de respuestas a su afirmación de que su padre era un delincuente, que hizo menos de dos semanas después de su muerte. El ex abogado de Franco Macri, Luis Conde, recordó que quien estaban frente a las empresas familiares no eran otros que Mauricio Macri y su hermano, Gianfranco, que se encuentra investigado judicialmente. Por otro lado, desde la oposición interpretaron la frase como un gesto desesperado por despegarse de la historia familiar en un contexto en el que la imagen presidencial viene a la baja por la recesión económica.

En un reportaje el domingo a la noche, Macri sostuvo que su padre "formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo, en el que para trabajar había que pagar"."Lo que hizo mi padre era un delito", afirmó Macri.

La réplica llegó de la mano del abogado de Franco Macri, quien recordó que "Mauricio Macri manejaba Socma".

Conde aseguró que "después de que Franco repartió Socma, todo lo manejaba Mauricio Macri con su CEO que se llamaba (Roberto) Maffioli" y que "todas las negociaciones pasaban por Mauricio Macri y en segundo plano por Gianfranco. El ideólogo de todo era Mauricio", sostuvo a El Destape Radio.

No es ningún secreto el involucramiento de Macri en las empresas de su padre: en los noventas, el actual presidente había sido presentado en sociedad por Franco en el programa de Bernardo Neustadt donde contó: "Yo trabajo dentro de la administración que preside mi padre, tomo parte en el holding del comité activo que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Me siento directamente involucrado, porque soy responsable de ese sector al que mal llaman patria contratista". Como parte de sus tareas, Macri se vio procesado en las causas por contrabando de autos y también estuvo involucrado en la de las cloacas de Morón, que terminaron con la destitución del entonces intendente Juan Carlos Rousselot. Años más tarde, Macri y su hermano, Gianfranco, corrieron al padre de los negocios y tomaron el control del holding familiar. Ahora Macri busca borrar esa historia, como si nunca hubiera existido. Y mientras continúa abierta la causa del Correo Argentino para determinar si el mandatario quiso beneficiar a su propio grupo económico con la licuación de una deuda histórica con el Estado por una concesión menemista.

En tanto, el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió que "Cristina defiende a su hija y Mauricio entrega a su padre. Hay una pequeña diferencia: Florencia es inocente y Franco Macri es culpable" y recordó que Gianfranco Macri, el hermano del Presidente, blanqueó 600 millones de dólares, cuando la moneda norteamericana se cotizaba a 20 pesos. Según Fernández, Macri buscó un contraste con la ex presidenta al separarse de su padre, como si esto le otorgara una pátina anticorrupción al que antes se definía como un hombre de la "patria contratista".

Por su parte, el presidente del bloque del FPV en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, indicó que "Macri dio a entender que su papá pagaba coimas... ¿Por qué no lo denunció siendo funcionario público?". También sostuvo que el mandatario "tiró la memoria de su padre a los perros". "Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos. Macri acaba de decir que encubrió los delitos de su padre por más 12 años", sostuvo el líder de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky. El precandidato a presidente Felipe Solá preguntó irónicamente (sobre un DNU de Macri): "¿Aplicará la extinción de dominio?". "¿A dónde está ese dinero? Ahora sabemos a qué se refería Macri con lo de la pesada herencia", ironizó el senador Pino Solanas.

"Yo no creo que Macri haya confesado que su padre cometió un delito por recomendación de Durán Barba. Lo que pienso es que está desbordado porque no le sale una, el barco se hunde y perdió el equilibrio emocional. Se mando varios furcios. Esta débil y se desconectó de la realidad", sostuvo el legislador kirchnerista Leandro Santoro. La legisladora del FIT Myriam Bregman se preguntó si Macri, a continuación, había anunciado que iba a devolver todo lo lucrado por su grupo familiar desde la dictadura hasta el presente.