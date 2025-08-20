El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles una jornada con lluvias por la mañana y vientos fuertes durante la tarde. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima será de 17 grados.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado, con viento del oeste rotando al norte y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 18 grados.

El viernes vuelve la inestabilidad, con chaparrones durante toda la jornada y ráfagas por la noche. En tanto que las temperaturas partirán desde los 13 a los 18 grados.