La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó una desafortunada comparación sobre la gestión anterior al opinar sobre la filtración de una conversación entre Guillermo Moreno y Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio de Vido. La declaración de Bullrich llamó la atención incluso del periodista Luis Majul, que marcó la exageración de la ministra.

“Me parece que la lógica de un país donde la ley se acomodó al poder, la venganza y el asesinato del otro, sea físico o no, es lo que siempre ha pasado”, ensayó en un primer momento Bullrich, aunque sin mucho sentido, luego de escuchar la filtración.

La ministra remató su análisis con una sutil comparación. “Stalin mató a 20 millones de tipos y todos los que estaban alrededor. Murieron todos”, disparó en el programa 4D, que se emite por A24. Hasta el propio conductor se sorprendió con la afirmación. “No me va a comparar al gobierno anterior con el stalinismo”, puso un freno el periodista. “¿Por qué no lo voy a comparar?”, fue la respuesta de Bullrich para reafirmar lo dicho.

La comparación propuesta por Bullrich llegó tras escuchar la conversación fruto de una filtración judicial, en donde se lo escucha al el ex subsecretario de Comercio Guillermo Moreno decir: "¡Que no canten! Que terminen de hablar que lo único que le están haciendo es hablar boludeces". Esta mañana, Minnicelli denunció que la escucha "está cuidadosamente editada y hay partes que no salen". Además, explicó que Moreno pedía que los presos kirchneristas no hablen "porque no había que validar para nada esa causa cuadernos". Es decir que no pedía que oculten un supuesto delito, sino que no debían declarar porque eran obligados a "decir boludeces".