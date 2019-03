Hoy y mañana continuará la votación de los docentes universitarios sobre la oferta salarial del gobierno nacional que "comprende un 6,8% de aumento en marzo "en negro" (sobre el sueldo de marzo 2018, lo que significa un 3,5% aproximadamente sobre el salario vigente), lejos del incremento del 26,3% necesario, se consolida un 15,8% sobre el salario de marzo 2018 como oferta correspondiente a la cláusula de revisión (todas sumas no remunerativas no bonificables)", explicaron desde Coad. Se ofrece un blanqueo de la suma remunerativa y no bonificable del 10% de octubre 2018 y un blanqueo del 15,8% durante el primer semestre. "La paritaria 2018 alcanzaría un aumento total del 40,8 % frente a un 51,3 por ciento de inflación, un 10,5 por ciento de perdida de poder adquisitivo", explicó Laura Ferrer Varela, secretaria general (foto).