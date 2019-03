El delantero de River Ignacio Scocco volvió a resentirse de la lesión en el gemelo derecho, a los pocos minutos de iniciado el trabajo con pelota en el entrenamiento, y estará dos semanas inactivo. De este modo, el técnico Marcelo Gallardo sumó un nuevo dolor de cabeza, tras la grave lesión del colombiano Juan Fernando Quintero que lo tendrá inactivo por seis meses,

mientras siguen entre algodones los mediocampistas Exequiel Palacios, Enzo Pérez e Ignacio Fernández. Scocco fue a presionar una salida defensiva de Javier Pinola y sintió una molestia que lo hizo salir automáticamente del campo de juego para que lo revise el médico, Pedro Hansing.

Tras padecer una lesión constante en el gemelo derecho desde noviembre del año pasado que le impidió jugar las finales de la Copa Libertadores ante Boca, y de la que se resintió en los primeros días de la pretemporada, Scocco volvió a jugar 18 minutos frente a Newell’s, fue titular contra Atlético Tucumán, ingresó en el complemento ante Palestino de Chile, y jugó desde el arranque contra Independiente, donde hizo un gol de penal.

También trabajaron diferenciado Pérez, que continúa con una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo; Palacios, quien sigue con su recuperación por la microfisura en el peroné; y Nacho Fernández, que aún padece dolores por la patada que le dio Nicolás Figal y que le valió la expulsión al jugador de Independiente. “Me fue a pegar, no quiero polemizar, seguro fue de caliente, pero me pudo haber lastimado; por suerte no pasó nada. Me hubiese gustado que me pidiera disculpas, pero no hablé con Figal, no recibí ningún mensaje”, remarcó al respecto el volante de River en el predio de Ezeiza, tras la práctica en la que el colombiano Jorge Carrascal marcó tres goles.

Afectados por la fecha FIFA, no participaron de la práctica Franco Armani, Gonzalo Montiel y Matías Suárez; los juveniles del Sub 20, Julián Alvarez y Cristian Ferreira; y el paraguayo Robert Rojas, que está con su Selección a pesar de no poder jugar por una lesión en el tobillo derecho.

Precisamente sobre la convocatoria de Rojas al combinado guaraní, Gallardo se mostró muy preocupado, ya que el zaguero no está en buenas condiciones, y se perderá los entrenamientos de recuperación que podían hacerlo jugar en Córdoba ante Talleres el próximo 30 de marzo por la fecha 24ª de la Superliga, jornada en la cual el defensor Pinola deberá cumplir una suspensión por haber sumado cinco amarillas.