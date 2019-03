El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó por tercera vez a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli, involucrado en la mega red de espionaje ilegal y extorsión junto al falso abogado Marcelo D’Alessio. En esta oportunidad, el magistrado lo convocó de nuevo para hoy a las 11 pero “bajo apercibimiento de ley”. A diferencia de lo que venía sucediendo, el fiscal ya no ignoró la citación sino que solicitó una postergación. Todo un cambio en la estrategia que anticipa que, más temprano que tarde, estará prestando declaración indagatoria en el despacho del juez.

Ramos Padilla, justificó una vez más el llamado ante la “existencia de la sospecha necesaria acerca de la posible comisión de delitos de acción pública por parte del nombrado”. Según el magistrado, los fueros que posee Stornelli por ser fiscal no lo amparan para eludir a la justicia y como tal no advierte razones de peso que le permitan a Stornelli hacer caso omiso a las convocatorias del juez. Ante el ultimátum del magistrado y la posibilidad efectiva de ser llevado por la fuerza pública a declarar, el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos no tuvo margen para continuar con su negativa a comparecer ante la Justicia. A través de su abogado defensor, Roberto Ribas, cambió su posición y pidió una postergación. Lo que significa que entiende que en algún momento tiene que presentarse a declarar.

El propio Ribas confirmó a PáginaI12 el pedido de prórroga alegando que hoy tiene una audiencia en un juicio oral en otro expediente. Al cierre de esta edición no se conocía si el juez había hecho lugar a la solicitud, aunque algunos trascendidos indicarían que la respuesta podría ser positiva.

En tanto, Ramos Padilla dio más pasos en la investigación de la mega red de espionaje ilegal. En la misma resolución en la que citaba a Stornelli por tercera vez, llamó a prestar declaración testimonial para el próximo martes a las 12 al empresario Mario Cifuentes, cuyo nombre figura entre la documentación encontrada en los allanamientos a D’Alessio. También aceptó como querellantes en la causa a Gabriel Traficante, empresario involucrado en la denominada causa de los contenedores, quien denunció también haber sido extorsionado por D’Alessio y al ex funcionario detenido en la causa de las fotocopias de los cuadernos, Roberto Baratta. Ambos podrán querellar en la parte del expediente que los afecta.

Además, el juez solicitó material tecnológico a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura para avanzar con el análisis del material informático secuestrado.

Durante estos días, la posibilidad de que el juez obligara a Stornelli a comparecer “bajo apercibimiento de ley” fue motivo de debate. La mayoría de los juristas coinciden en señalar que no puede ordenar una prisión preventiva pero sí podía mandarlo a buscar con un patrullero si se mantiene sin acatar el llamado a indagatoria. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez le aseguró a PáginaI12 que “Ramos Padilla tiene la posibilidad de hacer comparecer a Stornelli con la fuerza pública para la indagatoria. Son las facultades propias que tiene el juez. Lo que no puede hacer es dictarle la prisión preventiva, salvo que sea destituido por el Ministerio Público Fiscal”. Hay otros datos que pudieron haber influencia en el cambio de estrategia del fiscal. Por un lado, la Corte respaldó a Ramos Padilla al otorgarle asistencia económica para la investigación; el pedido de juicio político en su contra encontró muy poco eco entre los integrantes del Consejo de la Magistratura y, sobre todo, ningún funcionario judicial de envergadura salió a respaldar públicamente los faltazos de Stornelli a las convocatorias al juzgado de Dolores.