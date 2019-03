Ese acento, después de tantos años expuestos a las voces de The Beatles, resulta inconfundible. Es desde Liverpool que la voz de Kieran Shudall derrocha confianza mientras el guitarrista y líder de Circa Waves repite astutamente la palabra cinemática –del griego, mover, desplazar– para describir la dinámica de What’s It Like Over There?, el tercer disco de la banda que completan el bajista Sam Rourke, el baterista Colin Jones y el guitarrista Joe Falconer.

“Es el disco más pop de la banda”, dice Shudall sobre este álbum producido nuevamente por Alan Moulder, conocido por sus trabajos con Depeche Mode, Elastica o The Jesus and Mary Chain. “La verdad es que estaba intentando escribir y no me salía nada, hasta que encontré un cuaderno de nuestra gira americana con todas esas letras e historias sobre América que ni me acordaba de haber escrito”, fanfarronea un poco el cantante, sin perder la amabilidad. “Varias de estas nuevas canciones se hicieron de gira por allá, así que las canciones necesariamente tenían que tener esa estética y ese imaginario. Pero a la vez fue terminado en Liverpool, así que también está esa mirada sobre mí mismo y mi lugar.”

Shudall dice que en este disco encontraron el camino: “Es más abierto, más fácil de escuchar. No tiene tanta distorsión como el anterior, Different Creation, pero es mucho más cinemático”. Como quien no quiere la cosa, con sus estrofas oníricas y sus estribillos épicos, el tercer disco de Circa Waves habla sobre ser mejor persona (Be Somebody Good), sobre sus obsesiones cinematográficas (Movies o Me, Myself and Hollywood) y sobre la película que te montás vos mismo. Y funciona también como un nuevo trampolín para el hype montado sobre estos nuevos fabulosos cuatro.

Cuando a Kieran se le mencionan referencias como Echo & The Bunnymen o los Teardrop Explodes, él confiesa que está más copado con bandas estadounidenses como Kings of Leon: “Los Beatles también estuvieron influenciados por bandas americanas. Estoy bastante rodeado por Los Beatles: vivo cerca de Penny Lane y también crecí cerca de Strawberry Fields. Es algo bueno para mí, es una inspiración”, dice Shudall.

De hecho, el cantante sigue viviendo en Liverpool. “Por un lado está esa necesidad de volver al lugar de donde sos... Además vivo en una linda casa en una zona linda de Liverpool, con mi esposa y mi gato. Creo que por cómo funciona la tecnología en realidad podría vivir en cualquier lado porque te tomás un avión y en un rato estás en cualquier lugar, pero Liverpool sigue estando bien para mí.”

¿Podrías ser un rebelde sin causa? ¿Podrías ser la mujer de la que me enamore? Vos. Yo. Robándonos el show, canta Shudall en Movies, un tema destinado a sonar en pantallas, celulares y estadios. “La verdad es que estoy todo el tiempo, todos los días, todo el día con la música: cuando no estoy escuchando, estoy creándola; si no estoy tocando la guitarra, estoy escribiendo. La música se volvió la cosa más importante del mundo para mí.”