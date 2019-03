Casualidad o no, lo cierto es que otro periodista del Grupo Clarín abandona su profesión para dedicarse a la política. Este mediodía, tras 35 años trabajando en el conglomerado mediático, el periodista Luis Otero anunció al aire de Noti 13 (lunes a viernes a las 13) que deja la televisión para presentarse como pre candidato a intendente de Avellaneda en las próximas elecciones. Aunque no lo dijo al aire, Otero buscará ser electo en el distrito del sur bonaerense dentro del espacio de Cambiemos, representando al radicalismo. Su salto de El Trece y TN a la política se suma a la que en los últimos años llevaron adelante otros ex compañeros suyos en el grupo, como Daniel Valenzuela (actual intendente de Tres de febrero por Cambiemos), Nicolás Dujovne (actual ministro de economía) y la recordada Débora Pérez Volpin (que había sido electa como legisladora porteña dentro de Evolución, el espacio porteño de Martín Lousteau).

"Después de estar 35 años en esta casa, voy a empezar a trabajar en mi casa de toda la vida", comenzó Otero su despedida, tras las palabras de Silvia Martínez Cassina, su compañera en el noticiero de El Trece. "Hace 56 años que vivo en Avellaneda. Desde que nací soy vecino de Avellaneda. Vivo en la casa donde se crió mi madre, donde me crié yo y donde se criaron mis hijos. Nunca me mudé de ahí", subrayó el periodista, como signo identitario del partido bonaerense por el que intentará ser electo.

El periodista y conductor de TN y El Trece, que desde 1993 condujo Buenas Noches, Argentina, Canal 13 Informa, TN Internacional, Tiene la palabra, Telenoche y En síntesis, entre otros, explicó las razones que lo llevaron a involucrarse en al política. "Lo que siempre quise hacer es servir a los demás. Lo he hecho aquí en este noticiero desde todas las posiciones, y en este caso me toca hacer lo mismo: abrir un nuevo camino, que no va a ser del todo fácil, en mi ciudad, Avellaneda. Porque lo que quiero es servir, ya no alcanzaba con contar lo que pasa. Lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor", puntualizó, ya en campaña.

Como precandidato a intendente de Avellaneda, Otero no la tendrá fácil. En primer lugar, porque Cambiemos ya tiene en el distrito como precandidata a la senadora provincial Gladys González, representando al PRO. Y en segundo lugar porque el actual intendente de Avelleneda, Jorge Ferraresi (PJ), irá por otra reelección en el municipio que comanda desde 2011. la decisión de Otero fue celebrada por el Comité Provincial de la UCR de Buenos Aires, mediante un tweet en el que se puede ver una foto en la que el periodista está junto a Daniel salvador, vicegobernador bonaerense.

"Esta Avellaneda puede estar muchísimo mejor. Por los vecinos, que son casi mis parientes, porque me han aceptado durante muchos años en sus casas y ahora espero que me acepten en este nuevo desafío que estoy emprendiendo, que es trabajar por ustedes. Trabajar por ellos, para que tengan una vida mejor, más digna. Y desde el llano, desde el lugar donde la democracia se vive más cerca. Y si me dejan ustedes, los vecinos, lo voy a hacer como intendente de la ciudad por los próximos cuatro años desde diciembre de 2019", concluyó Otero frente a las cámaras, al cierre de la edición de hoy de Noti 13.