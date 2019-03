Los videos que la AFA suele difundir para alentar a la Selección volvieron a estar en el foco de la tormenta, esta vez por las notorias omisiones al ex capitán y ex técnico del equipo albiceleste, Diego Maradona. En la previa al partido amistoso que Argentina jugó frente a Venezuela en Madrid, la AFA difundió un video para celebrar el regreso de Lionel Messi al equipo, en el que se lo compara con otros diez argentinos notables, entre ellos el músico Astro Piazzolla. Sin embargo, no deja de llamar la atención la ausencia de Diego Maradona, y sólo una mujer (Sabatini).