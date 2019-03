El Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer a las 16 de hoy su sentencia vinculada a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton, el centro clandestino que funcionó en la comisaría de Villa Insuperable, partido bonaerense de La Matanza, durante la última dictadura cívico militar. Desde noviembre de 2017, cuatro militares y dos ex policías están siendo juzgados por 18 casos de secuestros y torturas entre las que se encuentran las cometidas contra el guionista Héctor Oesterheld, mantenido allí en cautiverio y que permanece desaparecido.

“Sheraton” funcionó entre diciembre de 1976 y abril de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, que dependía de la Comisaría 3ª de Villa Madero, bajo control de la Unidad Regional de Morón. Fue usada por el Grupo de Artillería Mecanizada número 1 (GAM1) para alojar ilegalmente y torturar a detenidos durante los años de terrorismo de Estado.

Los dos mayores responsables de ese chupadero, no obstante, no fueron juzgados. Juan Manuel Costa, que fue subjefe de esa unidad militar hasta fines de 1977, falleció en 2014 sin condena. En tanto, el ex general Héctor Gamen, quien revistió como segundo jefe de la Brigada de Infantería de la que dependía el GAM1, fue apartado del debate por problemas de salud. Para entonces, ya contaba con una condena a prisión perpetua por crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio.

De los seis genocidas que llegaron a ser juzgados, solo uno lo hizo desde el encierro en una cárcel común: el oficial de inteligencia que tuvo a su cargo el centro clandestino Roberto Godoy.

El resto cumple prisión preventiva desde su casa. Rodolfo Godoy, ex segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 (GAM1) de Ciudadela, el coronel (R) Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, oficial de Inteligencia que tenía a su cargo “Sheraton” y el ex coronel José María Mainetti completan la nómina de integrantes del Ejército condenadas. Los ex policías son los ex titulares de la subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Baume y su reemplazante Juan Alfredo Battafarano. Todos superan los 70 años.

Los acusados enfrentan cargos por secuestros y aplicación de tormentos a 18 personas. De ellas, diez permanecen desaparecidas: además de Oesterheld, Pablo Bernardo Szir, Luis Salvador Mercadal, Adela Esther Candela de Lanzillotti, Héctor Daniel Klosowski, Ana María Caruso, Roberto Eugenio Carri, Juan Marcelo Soler Guinard, Graciela Moreno y José Rubén Slavkin. Integran el Tribunal Oral Federal 1 los jueces José Michilini, Adrián Grumberg y Pablo Vega.

Las penas que Ángeles Ramos solicitó para todos ellos en representación del Ministerio Público Fiscal fueron altas. Para Cunha Ferre, Mainetti y Roberto Godoy, Ramos exigió condenas a prisión perpetua. Para Rodolfo Godoy, 25 años de encierro; para Batafarano 22 y para Baume, 19. La definición del TOF 1 se espera a las 16 en los tribunales de Comodoro Py.