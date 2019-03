Lo que comenzó como un festival plural e inclusivo terminó por convertirse en una vitrina casi exclusivamente centénica y un poquito milénica. Además de Lenny Kravitz, que figura entre los cabeza de cartel del evento, y de todo el clan Veloso, Snow Patrol, Jorge Drexler, Fito Páez, Vicentico y Tiësto serán los artistas que apuntan a seducir al público post 35. Mientras que St. Vincent (que ya había venido al Lollapalooza 2015), Arctic Monkeys (que en 2018 tocó acá su disco Tranquility Base Hotel & Casino), Interpol (hará sideshow el jueves 28 en el Teatro Vorterix), Foals y Sam Smith harán las veces de puente generacional.

No obstante, entre los grandes atractivos del Lollapalooza Argentina 2019, que se celebrará entre el 29 y el 31 de marzo, destacan los debuts locales de Rosalía y Years & Years. La catalana, devenida en adalid del flamenco hipster, la rompió tras la aparición de su álbum El mal querer (2018); y el trío inglés es una de las nuevas sensaciones de la música electrónica, y tiene sideshow mañana en Niceto Club.

Pero este Lolla AR será recordado como el más urbano que se hizo hasta ahora. Con el estreno en la Argentina del rapero top de esta década, Kendrick Lamar, a la cabeza, el hip hop y el trap, en sus diferentes variantes, desbordan en la programación del festival. Lo que avalan Twenty One Pilots, Post Malone, Macklemore, C. Tangana y Bad Gyal (ambos españoles perrearán el 1/4 en Niceto Club), al igual que los nacionales Paulo Londra, Wos, Ca7riel, Coral Casino, Khea, Omar Varela y Mykka, Cazzu, C.R.O. y Neo Pistea. Si bien La Mona Jiménez será el fetiche del evento (lugar que ocupó Damas Gratis en 2018), el premio a la exquisitez se lo lleva el saxofonista de jazz Kamasi Washington.

El indie patrio estará representado por Perras on the Beach, Salvapantallas, Conociendo Rusia, Telescopios y 1915, mientras que del foráneo brillan Troye Sivan (toca el jueves en Niceto) y Portugal. The Man. Greta Van Fleet la rockeará (igualmente en el Gran Rex el 1/4) con The 1975 y Bring Me The Horizon, y RL Grime, Rüfüs Du Sol y Zhu, además de la argentina Catnapp, dibujarán la electrónica a su manera.