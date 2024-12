A tres años del incendio de Iron Mountain, que el 5 de febrero de 2014 destruyó documentos sensibles de entidades financieras o empresas vinculadas con los Panamá Papers y dejó diez muertos, los familiares de las víctimas pidieron justicia en un acto conmemorativo. “El responsable es Juan José Gómez Centurión y nunca lo citaron porque está apañado por el presidente Mauricio Macri”, denunciaron. El actual titular de la Aduana era ese entonces responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de habilitar y fiscalizar los locales de la Ciudad de Buenos Aires, y nunca pudo explicar ante la Legislatura cómo se extravió el expediente de habilitación de la firma

El presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta "están tapando esto, Gómez Centurión está apañado por la justicia. Los gritos contra Macri y Larreta fueron porque ellos fueron los responsables de lo que pasó, por ser jefe de Gobierno y vicejefe”, dijo después del acto a Crónica TV un familiar de Pedro Baricola, rescatista fallecido en el incendio.

El familiar de otra víctima recordó que la investigación judicial sobre el siniestro demostró que en el depósito de Barracas no funcionaban los aspersores y no había agua en la cisterna. “El responsable es Gómez Centurión y nunca lo citaron. Tienen altos cargos y amenazan a la gente”, expresó.

El viernes la fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Número 37, Romina Monteleone, solicitó la indagatoria de 32 personas, entre ellos funcionarios del gobierno porteño y de la Superintendencia Federal de Bomberos. Sin embargo, el ex carapintada que dijo que no existió un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura, no fue llamado a declarar.

Los familiares ahora denuncian que el director de la Aduana fue una pieza fundamental de la tragedia, en la que fallecieron los bomberos de la Policía Federal Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica y Juan Matías Monticelli, el jefe de Departamento Zona I, Leonardo Arturo Day, los de Vuelta de Rocha Julián Sebastián Campos y Facundo Ambrosi y los efectivos de Defensa Civil José Luis Méndez y Pedro Baricola.