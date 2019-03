"Como gobernador llamaría al Ejército para que esté en las calles, llamaría a las fuerzas federales, reformaría la Constitución", apuntó a modo de presentación el candidato a gobernador por Fuerza Republicana en Tucumán, Ricardo Bussi. El hijo del genocida y ex gobernador tucumano, Antonio Domingo Bussi, se presentará para intentar llegar a la gobernación, pero, por si las dudas, apelará a ser candidato a concejal al mismo tiempo.

"Hemos intentado alianzas. En 2015 nos acercamos a (el diputado radical de Cambiemos) José Cano. Viajé a Buenos Aires pero Cano me cortó el teléfono. Compré la carne y no vinieron", apuntó Bussi revelando un acercammiento al oficialismo que finalmente optó por no concretarlo. "No estoy cansado de perder. Estoy orgulloso de lo que hago. Me sigue mucha gente, saqué 55 mil votos. Hoy el peronismo está agotado, viene a robarnos, a mentirnos", agregó sobre su intento número seis para llegar a la casa de Gobierno tucumana.

El candidato de FR que hoy es concejal, ya pasó por varios puestos legislativos y en la gestión gozando del apellido del represor. Primero fue secretario privado del militar cuando fue electo gobernador en 1995, uno de los momentos más oscuros de la democracia en Tucumán, al elegir al militar que tuvo bajo su mando el Operativo Independencia en 1975, laboratorio de los delitos de lesa humanidad que implementó de manera sistemática la dictadura cívico militar que se instauró meses más tarde en todo el país. También fue diputado nacional, senador nacional y concejal provincial, cargo que vence este año.

"Sí, es factible lo del Ejército en la calle. En Santa Fe y Córdoba lo están haciendo", aseguró Bussi insistiendo con la idea de desplegar a las Fuerzas Armadas en la provincia para abordar la inseguridad. "Es una pérdida de tiempo ir a la Policía o a la Justicia, no funcionan", agregó en una entrevista a un programa de La Gaceta de Tucumán. "Yo lo voté a Macri pero nunca más, como mucha gente. Nos mintieron en la cara. Es insultante". El candidato a gobernador y concejal señaló que "la Justicia siempre fue manejada por el peronismo. Desconfío de todas las instituciones de la provincia. Desconfío de todo incluso del trabajo realizado en Pozo de Vargas", una fosa común en la que bajo el mando de Bussi padre se escondieron los restos de desaparecidos, entre ellos el identificado como Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial por el peronismo al momento de su desaparición.