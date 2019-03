Los sectores antiderechos y autodenominados “provida” ya tienen partido político. La ex diputada macrista Cynthia Hotton quiere capitalizar políticamente el movimiento “celeste” impulsado por sectores católicos y evangélicos que se opone a la ley de aborto legal, seguro y gratuito. La economista, diplomática y militante evangélica relanzó ayer en la Federación de Box su partido Valores para mi País junto a militantes y defensores de “las dos vidas” y futuros aliados de diverso pelaje político: el protegido de Elisa Carrió y ex titular de la Aduana de Cambiemos, Juan José Gómez Centurión; la ex senadora puntana –vinculada al Opus Dei y alguna vez alineada con Adolfo Rodríguez Saá– Liliana Negre de Alonso y el ex gobernador correntino y presidente del Partido Autonomista Nacional José Antonio “Pocho” Romero Feris. Sólo faltó a la cita el diputado salteño de Cambiemos y productor sojero Alfredo Olmedo. En el corralito de los invitados especiales también dijeron presente el ex sacerdote y promotor de las marchas por la visa, Alejandro Geyer, y la defensora de los militares genocidas de la dictadura, Cecilia Pando. Las alusiones más festejadas fueron cuando distintos referentes partidarios afirmaron que “Argentina era el faro mundial de la lucha provida”, luego que las “marchas multitudinarias” lograron “frenar” en el Senado la legalización del aborto.

“Valores para mi País es un espacio político con historia y presencia territorial. Este acto es un reencuentro con la gente que hace años nos acompaña y con otros sectores políticos con quienes compartimos los mismos valores. Trabajemos juntos para representar a los millones de argentinos que salieron a la calle en las movilizaciones por las dos vidas y que hoy no tienen quién los represente”, dijo Hotton en el cierre del acto y agregó: “Este feminismo que excluye y ataca a las mujeres que pensamos distinto se vuelve en contra de las propias las mujeres, nos divide y nos destruye. Un movimiento de mujeres tiene que proteger a todas las mujeres, desde la concepción, sin excluir a nadie. Ni una menos es ni una menos. Ni una Paz, Ni una Esperanza, Ni una Faustina menos”.

Abajo del escenario, PáginaI12 le preguntó si los referentes políticos que la acompañaban formaban parte de un acuerdo político. “Estamos trabajando en eso. Esto es un acuerdo”, dijo abriendo los brazo para abarcar a quienes la acompañaban en primera fila: Gómez Centurión, Negre de Alonso y Pocho Romero Feris.

El periodista de La Nación Mariano Obarrio y la modelo Amalia Granata fueron los “comunicadores provida” que animaron y actuaron como presentadores del acto, también sumaron sus discursos. Obarrio, quien posó para la foto de los referentes del nuevo nucleamiento provenientes desde distintos puntos del país, llamó a “defendernos de la ideología de género que nos está carcomiendo” y reivindicó las marchas al Congreso “para defender al niño por nacer”. Granata, que será candidata en Santa Fe por otro partido, también se pronunció “contra la ideología de género” y sostuvo que en su provincia “pasan cosas terribles: podés ir a abortar y no pasa nada”. “Si no atacan es porque vamos ganando”, sumó Obarrio.

Los discursos de los referentes provinciales partidarios fue un muestrario de la diversidad de los estilos de pastores electrónicos. “Necesitamos profetas que nos digan la verdad”, dijo el misionero Víctor Albarracín, llamó llevar dirigentes “provida al Congreso” y agregó: “Si Dios está con nosotros, quién contra nosotros”. “El principio de la sabiduría es el temor a Dios y nosotros nos estamos volviendo sabios”, dijo un entusiasta pastor rionegrino. “Hay mucha gente multiplicando la misión”, agregó una de las organizadoras nacionales del partido que arengó a los “llegados de todo el país”.

La barra más bullanguera fue la de Hurlingham, que con unas 30 militantes ingresó a la tribuna al son de una banda de vientos y bombos, agitando banderas argentinas. Otros de los grupos más numerosos fueron los de Merlo y Escobar, en una raleada Federación de Box con 500 asistentes. La organización los estimó en mil. El ingreso a la Federación de Box ya mostraba el sentido del acto. Los militantes de valores Para Mi País calzados con remeras celestes invitan a llenar la ficha de adhesión y afiliación para el reforzar el reconocimiento legal partidario a nivel nacional.

Al lado, la mesa de merchandising partidario e ideológico para sumar recursos económicos: el pañuelo celeste con la consigna “salvemos las dos vidas” a 50 pesos; anotadores con la leyenda “mujeres de fe” a 30 pesos, igual que las muñequeras celestes. Los más baratos eran los pines con la inscripción “con mis hijos no te metas”. El más caro eran los “bebés”, la miniatura del feto gigante que acompañó las marchas “provida” por las calles porteñas, a 80 pesos.