El juez Claudio Bonadio rechazó la recusación contra Carlos Stornelli y lo ratificó como el fiscal al frente de la causa de las fotocopias de los cuadernos. El pedido de apartamiento había sido presentado cuando el fiscal fue imputado por el juez federal, Alejo Ramos Padilla, en el marco del expediente que investiga una supuesta asociación ilícita que espía ilegalmente y extorsiona.

“La causa de los cuadernos está totalmente terminada, porque la sociedad no tolera tantas actitudes ilegales de aquellos que tienen que estar en la legalidad”, sostuvo Alejandro Rúa, abogado defensor del ex funcionario Roberto Baratta, uno de los detenidos del caso, y autor de la recusación contra Stornelli.

“Si la causa es tan importante como dicen, Stornelli tendría que haber sido impecable. Pero no lo fue y ahora quedó expuesto”, dijo Rúa a PáginaI12 y subrayó que “la sociedad no tolera que quienes intervienen en una causa sean delincuentes”. “La desgracia es que hasta que el Poder Judicial no termina de encubrir a quienes proceden ilegalmente, la gente involucrada puede pasar muchos años presa sin fundamentos”, se lamentó el abogado.

En paralelo, el defensor de Baratta, querellante en la causa que encabeza Ramos Padilla, trazó una analogía con la causa AMIA y el proceder del juez Juan José Galeano, condenado en febrero último por encubrimiento del atentado a la mutual judía. “Cada vez que se intentó recusar a Galeano o señalar sus irregularidades, el sistema lo rechazó y continuó respaldándolo. Pero esa causa ya estaba muerta desde 1997, cuando apareció el video de Galeano negociando una declaración con (el reducidor de autos Carlos) Telleldín”. “Con los chats y las comunicaciones que involucran a Stornelli ocurre exactamente lo mismo”, aseveró. “Los hechos alegados resultan ser manifiestamente inciertos”, afirmó Bonadio en la resolución que confirma al fiscal federal en su puesto y que desestima el planteo hecho por Baratta el 18 de marzo pasado, cuando aún era menor la cantidad de pruebas que se conocían sobre la estrecha relación entre Stornelli y el detenido falso abogado Marcelo D’Alessio.

