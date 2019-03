La interna del radicalismo sigue sonando con la ruptura de la alianza Cambiemos como música de fondo. El presidente de la Convención de la UCR, Jorge Sappia, y el dirigente bonaerense Ricardo Alfonsín se sumaron a las disidencias que hizo públicas ayer Federico Storani. No sólo exigen un candidato radical para las PASO, en caso de que la alianza con el PRO y la Coalición Cívica continúe, sino que contemplan ampliar la alianza o directamente romperla para encolumnarse detrás de la candidatura de Roberto Lavagna. "Creo que el 80 por ciento de los radicales votaría salir de Cambiemos", afirmó Sappia, mientras Alfonsín confirmó que la ruptura "está recogiendo apoyos mayoritarios" entre los convencionales.

Sin embargo, la convocatoria a la Convención Nacional —único órgano partidario que puede votar una nueva alianza— también es parte de la interna radical. La convocatoria está en manos del Comité Nacional, que preside el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. "No sé cuándo se convocará la convención y no creo que la convoquen. Es una percepción que tengo", advirtió Sappia. En tanto, el vicepresidente primero del Comité, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mostró intenciones de convocarla de manera urgente para fines de abril con intención de ratificar la alianza, que en tierra jujeña se ratificó junto con el Frente Renovador.

Otra alternativa es que la convención se reúna en mayo. Alfonsín, en diálogo con Futurock, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que eso ocurra y advirtió, coincidiendo con Sappia, en que la opción de romper con el PRO —que mantiene una postura firme de no discutir la reelección del actual mandatario— "está recogiendo apoyos mayoritarios" entre los convencionales. El ex diputado nacional resaltó que "el partido debe ser orgánico" en caso de que el máximo órgano partidario decida dar un giro en su estrategia electoral, tal como ocurrió en 2015 en Entre Ríos, donde ganó la postura de aliarse al macrismo y a la Coalición Cívica, y no descartó a Lavagna como la figura presidenciable. "Lo que se acordó en 2015 hoy suena anacrónico", sepultó Alfonsín.

Sappia, por su parte, fue muy claro. "El tiempo útil de la alianza Cambiemos se ha agotado, hay que terminar con Cambiemos, que ha sido una experiencia frustrante, hay que terminar con eso y dar vuelta la página, pensar en otra cosa". El presidente de la convención radical, en diálogo con radio Caput, también apuntó contra la conducción de Cambiemos, concentrada en el gabinete nacional, por haber "determinado un rumbo equívoco que nos ha llevado a una crisis profunda".

"Hay que mirar para otro lado, y eso supone plantearse un gran acuerdo, un frente de unidad nacional, con una base sólida y progresista que nos permita salir de este pozo en el que estamos metidos", reclamó Sappia, quien señaló que un sector del radicalismo mantiene diálogo con Lavagna: "tenemos algunos acuerdos básicos", adelantó. En ese punto también coincidió Alfonsín, quien señaló que, a diferencia del acuerdo alcanzado en 2015, se debe proponer un frente amplio con "un acuerdo programático" y "establecer mecanismos que nos permitan resolver diferencias".

Esta segunda ola de críticas comenzó ayer cuando Federico Storani, vicepresidente segundo del Comité Nacional (el mismo órgano que propicia primarias dentro de Cambiemos), advirtió que si la alianza se mantenía "Macri no es el mejor candidato" y volvió a proponer a Martín Lousteau. Además, Storani redobló la apuesta y advirtió que lo que "hoy es sólo una alianza electoral" podría romperse "antes de fin de año".

Alfonsín, en diálogo con A24, coincidió con esa postura y no dudó en afirmar que "el radicalismo tiene que tener un candidato propio" en caso de que la ruptura no se concrete e insistió con que "Losteau no es solo un buen candidato sino que le gana a Macri". "Algunos radicales tendrá que explicar por qué cambiaron sus posiciones luego de que el PRO ganara las elecciones. A mí me sorprenden. Si miramos los indicadores económicos y sociales de 2015 no solo no se han mejorado sino que han empeorado", apuntó Alfonsín.