“Le recordamos a @mauriciomacri que nunca antes en la historia democrática el periodismo y los medios tuvieron tantas dificultades” fue la respuesta de la Asamblea de trabajadores y trabajadoras de Prensa de la TV Pública, nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), a las declaraciones de hoy, a través de Twitter, de Mauricio Macri acerca de la libertad de expresión en el país.

Macri había afirmado que "la Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia". Como reacción al tuit presidencial el gremio recordó que durante la gestión de Cambiemos se contabilizaron “3500 puestos de trabajo perdidos, cierre de empresas periodísticas y un ataque a los medios públicos que garantizan la pluralidad de voces”.

"Hoy en la Argentina, la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad", escribió Macri a través de su cuenta de Twitter.

También destacó que desde el gobierno "no intervenimos ni influimos en las decisiones editoriales, no presionamos ni cuestionamos la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa, no descalificamos, no aceptamos que se 'juzguen' periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás".

La respuesta de Sipreba no se hizo esperar y desde el sindicato recordaron que, sin ir más lejos, hoy la TV Pública no cubre las primarias que se celebran en la provincia de San Juan, ni tampoco la definición de la Superliga en donde Racing podría consagrarse campeón debido a la fuerte política de vaciamiento que padece el canal estatal desde 2016.

Las afirmaciones del Presidente llegan al término de una semana en la que se conoció que, de cara al año electoral, los conductores de los noticieros de la TV Pública serán reemplazados por animadores contratados de manera directa, una decisión que acota la pluralidad de voces de la que se jacta la alianza gobernante y que llama la atención en el marco de las “políticas de austeridad” que proclaman las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Loading tweet ...