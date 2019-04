A diez años de la muerte de Raúl Alfonsín, se sucedieron homenajes organizados desde diversos sectores, desde Cambiemos hasta el kirchnerismo, pasando por diferentes líneas del radicalismo. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo definió como “el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina”.

En el Cementerio de Recoleta, donde se encuentran los restos de Alfonsín, lo homenajearon, además de su hijo, una buena cantidad de dirigentes radicales, junto al ex embajador en Washington Martín Lousteau. Alfonsín hijo sostuvo que “hoy se reconocen sus ideas, sus convicciones (...) Una de ellas tiene que ver con la importancia del diálogo y la búsqueda de consenso para afrontar problemas difíciles como los que debemos afrontar”. “Cuando hoy vemos algunas dificultades que en mi visión son menores a las que debió afrontar Alfonsín, las cosas vuelven a su justa medida”, sostuvo Lousteau. Entre los dirigentes radicales que se acercaron a Recoleta estuvieron el presidente del Comité Capital, Guillermo De Maya, el ex senador Hipólito Solari Yrigoyen, el ex canciller Jorge Taiana, Ricardo Nosiglia (hermano de Enrique), los empresarios Daniel Grinbank y Elsa Serrano, entre otros.

La senadora Cristina Kirchner recordó a Alfonsín: “Como pude decirle al presidente Alfonsín cuando le realizamos el homenaje en vida en el 2008: Es usted el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina. Por eso, quiero darle las gracias”, tuiteó la ex mandataria.

El PJ bonaerense hizo un acto de homenaje en Chascomús, la ciudad natal de Alfonsín. “Este homenaje es una cuestión pendiente que teníamos en materia de calidad institucional y fortalecimiento de los partidos políticos”, dijo el titular del PJ provincial e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recordó a Alfonsín como “un gran estadista y un valiente defensor de la democracia”. Denunciado ante distintas instancias internacionales de derechos humanos por la detención irregular de Milagro Sala, Morales recordó el compromiso de Alfonsín “con la libertad, la paz y los derechos humanos”, y los definió como “nuestra bandera”.