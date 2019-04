Una vez que el silbato final le dio cierre a unos últimos minutos de infarto en el Monumental de Victoria, el primero en tomar la palabra fue Eduardo Coudet. “Es difícil hablar ahora, pero uno está contento por el grupo. Vinimos a una cancha muy difícil, no lo pudimos liquidar y nos empataron al final. Estoy feliz por mis jugadores, por la gente de Racing que no pudo venir y por la gente querida, que son los que más sufren”, expresó quien consiguió el primer título de su carrera como entrenador.

Más tarde, fue el turno de Gabriel Arias, una de las figuras del encuentro. “Podríamos haber terminado un poco antes pero terminamos sufriendo. Somos un justo campeón, tenemos lo que tiene todo campeón: energía en todos los puestos y jugadores que se acoplaron de gran manera. Este es un gran esfuerzo de un gran grupo durante mucho tiempo, en el día a día, en el partido a partido”, opinó el arquero nacionalizado chileno, quien también le dedicó unas palabras a su capitán. “Lo de Lisandro (López) es increíble, corriendo hasta los 95 minutos. Desde el arco eso se ve y es muy lindo”.

Mientras tanto, la cuota de emoción la puso Matías Zaracho. El juvenil de 21 años juega desde los ocho en Racing y no ocultó sus sentimientos. “Se me pasan muchas cosas... Desde cuando empecé a jugar; mi familia, mis amigos, que siempre estuvieron ahí; mi hija, que es por quien peleo. Esto es lo que mas quería, el sueño profundo que sentía”, expresó entre lágrimas.

Por último, quien también dejó sus consideraciones sobre la nueva estrella académica fue Diego Milito, manager del club. “Básicamente, fuimos a lo largo de todo el torneo el mejor equipo, con una gran propuesta, siempre en busca del arco de enfrente. El final fue increíble, parece que si no se sufre, no vale”, consideró el ex delantero, campeón también en 2001 y 2014.