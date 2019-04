#Pantallazos Para hacerse el superhéroe, sale la segunda temporada de la serie Legion (desde mañana en Netflix) y, como previa del estreno en cines de Shazam!, hay documental con backstage (hoy a la medianoche por Warner Channel). Y para salir a rockear, el Bafici convidará documentales de Julien Temple como Keith Richards: The Origin of the Species (mañana en el Gaumont y el domingo en el Multiplex Belgrano), Ray Davies: Imaginary Man y Dave Davis: Kinkdom Come, sobre los míticos líderes de The Kinks (el viernes en el Multiplex Belgrano).

#CualquieraPuedeGooglear El ciclo Living Room Sessions tendrá a Melt experimentando con jazz, hip-hop y funk en situación de living y con capacidad limitada, hoy a las 21, y sigue todos los miércoles de abril en Espacio 37. Cicloclick. A 25 años de la muerte de Kurt Cobain, los Seattle Supersonics honrarán a Nirvana con show temático en el Teatro Vorterix, mañana a las 20. Click y ésta es para vos. Marina Fages soltó en plataformas digitales su tercer disco, Épica y fantástica; Babasónicos participó de la colección Spotify Singles con nueva versión de Bestia pequeña y el cover de Suburbia, de Pet Shop Boys; y Barco tiene a Cucho Parisi como invitado decadente en su nuevo single, Millonarios. Click de catálogo. Los rockers alemanes Siwomat explorarán Rincón Casa Cultural (12/4) y el gurú electrónico israelí Blastoyz llevará set psytrancero a Groove (20/4). Click aduanero.

#Festivalipsis El Festival Feminoise Internacional colocará enfoque de género en muestras, talleres, ensambles y conferencias, con participación de Haba Szen, Dj Triana, Noisaleras, la brasileña Isabel Nogueira, la boliviana Cristina Collazos y el colectivo canadiense R4iñb0w Tr4$h, entre otras (mañana y el viernes en La Confitería y el sábado en Feliza). Y la franquicia de creatividad digital Mutek organizará festi sobre innovación, diversidad e igualdad de género, con simposio, taller y expositoras como la británica Andreea Magdalina, la chilena Andrea Paz y las locales Natalia Perelman, Paula Rivera y Jazmín Adler (viernes y sábado desde las 18 en el Centro Cultural San Martín).

#PresenteContinuo Que cada show se deba a un álbum. Mañana, Luca Frasca honrará Organ Explosión en Rockin Music Bar (a las 20) y el trovador español Diego Ojeda bancará Manhattan en Lucille (a las 21). Además, Vetamadre iniciará una saga de toques en La Tangente para revisitar su discografía: empezarán mañana a las 21 con Libérenme y continuarán con Veratraves (2/5) y Otroviaje (6/6).

#Cursos&Concursos La Cumbre Internacional de Ciudades Culturales, que reunirá en Buenos Aires a políticos y gestores culturales de distintos países, ofrecerá charlas, debates y shows de Cazzu, Emmanuel Horvilleur y Santiago Vázquez, entre hoy y el viernes en la Usina del Arte.