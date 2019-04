Que María Eugenia Vidal haya ofertado a los docentes el aumento que pidieron fue la gran sorpresa de estas negociaciones paritarias. La gobernadora otorgó este año la cláusula gatillo de aumento por inflación y luego, de una reunión para la otra, mejoró en diez puntos su propuesta inicial –cuando el año pasado había arrastrado la paritaria por veinte audiencias y 29 paros, sin plantear una mejora significativa para destrabarla–. No menos intrincado puede resultar el hecho de que el Suteba haya aceptado la oferta para a continuación declarar un paro este jueves. Y es que en el conflicto docente, incluso consideradas las presiones que agrega el año electoral, hay mil capas.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, habló con PáginaI12 de cómo queda el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. El estado de las escuelas, la política antisindical de Cambiemos, los comedores y los spots de campaña son parte del menú.

–El jueves y el viernes los docentes debatieron la oferta en las escuelas. ¿Qué clima hubo?

–Hubo un clima de discusión y enojo con la provincia de Buenos Aires, por muchas cosas: porque la plata no alcanza, por el aumento de las tarifas, por la inflación... por lo que han hecho en estos cuatro años, buscando disciplinar a los docentes, no invirtiendo en infraestructura, por las muertes de Sandra y Rubén en Moreno... Hay indignación por los sumarios; desde la dictadura que no se hacían sumarios por ejercer el derecho a huelga o a manifestarse. Todo esto entró en la discusión de la propuesta salarial, sabiendo que hoy no hay una oferta que pueda satisfacer la demanda que tenemos los trabajadores por la inflación y las políticas de ajuste de este gobierno.

–¿Y en números? ¿Cómo quedaron la aceptación y el rechazo?

–Fueron parejos. Los que plantearon aceptar lo hicieron no tanto por quedar satisfechos, sino por una cuestión de tomar la cláusula gatillo, para no seguir perdiendo por la inflación.

–¿Por qué, si Suteba aceptó, llama a un paro el jueves?

–Nosotros convocamos a la marcha (de las centrales sindicales, en defensa del trabajo y la producción). Creemos que tiene que ser masiva y planteamos un cese de actividades para que todos puedan ir. Somos parte de la CTA y apostamos a la unidad, la organización y a que los reclamos sean expresados.

–¿El paro se va a sentir en las escuelas?

–Es una jornada convocada por casi todos los sindicatos.

–Un diario nacional publica que el salario promedio docente pasará a estar entre 31 y 35 mil pesos.

–Es mentira. El salario inicial sigue estando por debajo de la línea de pobreza. Lo que pasa es que ellos toman un promedio general de todas las liquidaciones, incluyendo a los inspectores. Ya estamos acostumbrados a que este gobierno mienta: ha mentido con el ausentismo, miente en su preocupación por las escuelas. Venimos del escándalo de los dos spots televisivos que hizo la gobernadora, donde mostraba la supuesta inversión en las escuelas; y resultó que eran chicos de una colonia, que les habían dado guardapolvos y los habían usado para la propaganda. Crean escenografías que son amplificadas por las corporaciones mediáticas. Hablan de una realidad virtual que no se condice con lo que está sucediendo todos los días.

–¿Lo sorprendió que Vidal les diera salarialmente todo lo que pidieron?

–No es todo lo que pedíamos... Lo que queda demostrado es que podían hacer otra propuesta y que no éramos nosotros los que estábamos poniendo palos en la rueda. Ni reclamábamos con una intencionalidad partidaria, como dicen algunos para justificar su propia incapacidad. Teníamos razón cuando decíamos que la provincia tenía recursos para mejorar la propuesta. La discusión es dónde se invierte, si para los negocios de algunos o si en salud, educación y justicia. Creo que los docentes dimos una pelea en ese sentido.

–¿Qué significa exactamente que la propuesta se acepta con condiciones? ¿Va a ser otro año de conflicto?

–Significa que tienen que cumplir esas condiciones.

–¿Y en el caso de que no?

–Nos reuniremos nuevamente y veremos qué hacemos.

–Entre las condiciones, plantean el levantamiento de los sumarios. ¿Cuántos sumariados hay?

–Más de seiscientos, directores y otros, por manifestarse o hacer algún reclamo.

–¿Qué consecuencias tiene estar sumariado?

–Que mientras está abierta la investigación, la carrera del docente se congela. Por ejemplo, no puede ser calificado. Un sumario es una investigación que debería ser abierta cuando existe una denuncia de irregularidad. En este caso, la provincia los usa como instrumento punitivo frente a la protesta.

–Otra condición es que la gobernación acepte los doce puntos para garantizar la seguridad en las escuelas. ¿De qué se trata?

–Son los puntos de un acuerdo paritario nacional sobre los requisitos que tiene que cumplir una escuela para ser considerada segura. Conexiones eléctricas, agua potable, pozos, cielorrasos...

–¿Fue firmado con el gobierno anterior?

–Sí, y este gobierno lo aceptó en Moreno. Aunque fue muy reacio a la participación, porque tardó más de 60 días en conformar la comisión con docentes, auxiliares de la educación y miembros de la comunidad educativa. Pero aceptaron que en Moreno las escuelas tienen que cumplir con esos doce puntos. Entonces, no vemos por qué no los van a aceptar para toda la provincia de Buenos Aires...

–Hoy se cumplen ocho meses de la explosión. ¿Qué balance hace lo hecho por la provincia en este tiempo?

–El balance es lamentable, porque les trasladó toda la responsabilidad a los municipios a través del fondo educativo. Está bien que los municipios inviertan a través del fondo educativo, pero es sólo una parte. Otra parte la tienen los consejos escolares y la mayor parte debería ser a cargo de la provincia, que estuvo ausente en la inversión en educación. El año pasado, de su inversión general en infraestructura, el aporte para infraestructura escolar fue sólo del 4 por ciento. Es lamentable y todavía estamos esperando que la gobernadora se refiera a Sandra y Rubén. En las sesiones legislativas no lo hizo. La gobernadora niega la realidad de un hecho gravísimo, que dos docentes hayan muerto preparando el desayuno a los chicos.

–¿Para qué piden una mesa de políticas socioeducativas?

–Para discutir la situación de los comedores y las necesidades de apoyos concretos a los chicos. Hoy los docentes están haciendo colectas para comprar útiles, porque los padres no llegan a fin de mes. En los comedores la provincia invierte poco más de 20 pesos por chico. Después de lo que sucedió con Sandra y Rubén, en muchas escuelas en lugar de arreglar el gas lo cortaron, los proveedores ahora llevan las raciones hechas sin garantías de haber guardado la cadena de frío. Los directores hacen maravillas para que los chicos coman, pero no les mandan ni los cupos necesarios ni los montos suficientes para una alimentación de calidad.