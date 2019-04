Con la participación de dirigentes políticos, académicos y referentes sindicales, entre otros, comenzó el Congreso Nacional de Filosofía 2019, que se realiza hasta el sábado en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en homenaje al histórico encuentro realizado en 1949 en Mendoza. Lo inauguró la rectora anfitriona, Ana Jaramillo, que planteó como primera “pregunta filosófica” pensar cómo fue que en setenta años “pasamos de un Estado de Bienestar a uno de malestar como el de ahora”.

Jaramillo propuso una “filosofía de la praxis” para pensar la Argentina actual: “Empecemos por casa. Tenemos que dejar de problematizar textos y empezar a textualizar problemas”, expresó y evocó reiteradas veces la importancia de la sanción de la Constitución del 49 como hito que dio vida y sentido al congreso cuyano. Su discurso marcó el del resto de los oradores del panel de apertura, que coincidieron en la “necesidad de que surjan ideas para transformar la realidad”. Hasta el sábado ese espíritu recorrerá ocho ejes en los que está planteado el Congreso. Por cada uno habrá una conferencia magistral a cargo de un expositor internacional.

En la mesa de inicio estuvieron con Jaramillo los dirigentes sindicales Roberto Baradel (Suteba) y Carlos De Feo (Conadu), autoridades de las universidad nacionales de Quilmes, José C. Paz, y de la UMET –en representación de las 17 instituciones organizadoras del congreso–, y los dirigentes Jorge Taiana y José Luis Gioja, los otros únicos dos oradores de la apertura. El ex canciller el guante y propuso que “la primera tarea filosófica que surja de este congreso sea romper con el escepticismo de que no se puede transformar la realidad”. Por su parte, el presidente del PJ destacó la importancia de “buscar la verdad” e instó a la unidad de la oposición para derrotar en las urnas al Gobierno. “No digo que de acá va a salir la Comunidad Organizada parte dos, pero sí que van a salir un montón de ideas que hacen falta poner en práctica en la Argentina para que vuelva la justicia social”, dijo en referencia a la famosa conferencia de Juan Perón en el congreso del 49.

El plato fuerte de la apertura fue un mensaje que envió el intelectual Noam Chomsky: “Este congreso está dedicado a despertar preocupaciones sobre una amplia gama de problemas humanos urgentes, a enriquecer nuestra comprensión y a explorar formas de liberarnos de las cadenas ideológicas y políticas de tiempos preocupantes, en particular en América Latina”, dijo. Fue la primera participación internacional del Congreso. También hubo un breve mensaje del Papa y un rato más tarde, ya en las mesas temáticas, expusieron la filósofa venezolana Carmen Bohórquez y la dirigente colombiana Piedad Córdoba. El cronograma de conferencias magistrales seguirá hoy con la participación del vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, el diputado meicano Gerardo Fernández Noroña y el ex secretario de Educación ecuatoriano René Ramírez Gallegos y con la presencia, mañana viernes, del ex juez español Baltasar Garzón y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.