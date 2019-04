El ex diputado Sergio Massa insiste en pegarse de alguna manera a la figura del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien, según las encuestas, le quitaría votos al Frente Renovador en el hipotético caso de que decida presentarse como candidato para las próximas elecciones. Según el ex intendente de Tigre, él y el economista están "en un mismo camino".

"Con Lavagna estamos en un mismo camino, queremos terminar el negocio de la grieta", afirmó Massa, quien al parecer aún no tomó nota de la distancia que puso el propio Lavagna cuando dijo que ambos tenían un “proyecto político distinto” y en el que él busca dirimir las candidaturas a partir de un consenso entre distintos espacios políticos y no en unas primarias, como pretende Massa.

Así y todo, el mensaje del tigrense fue enviado con tono conciliador, y hasta con un dejo de predisposición al sacrificio: "Los que pretendemos liderar tenemos que corrernos un poco de la discusión de nombres y mirar íntegramente los problemas que tienen los argentinos por este Gobierno que los puso de rodillas", dijo durante una entrevista por radio La Red.

No obstante, volvió a dejar en claro que, a pesar de los sacrificios, hay excepciones. Al ser consultado sobre los supuestos contactos con el kirchnerismo, Massa aseguró que no habla con la ex presidenta Cristina Kirchner "hace nueve años" y añadió: "No sé bien qué va a hacer”. “Dejemos de discutir la vanidad de la política en su versión más berreta", insistió.

Y a propósito de vanidades, el ex diputado destacó el nuevo perfil político del conductor televisivo Marcelo Tinelli, con quien compartió una actividad proselitista el último jueves. "Lo veo a Marcelo Tinelli poniendo el cuerpo y el corazón, siempre tuvo inquietud por la cosa pública", destacó.

Además, lamentó que el conductor de Show Match sufra "ataques y campañas de desprestigio por parte de este Gobierno" y anticipó que el lunes le planteará al Gobierno "un compromiso para que la campaña sea seria y transparente".